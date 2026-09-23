Taylor Swift pone fecha a Patient Zero, su nuevo single

Archivo - TAYLOR SWIFT during the Eras Tour at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada,Image: 765076761, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no - DANIEL DESLOVER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ha anunciado que su nueva canción, Patient Zero, verá la luz este viernes 25 de septiembre. La artista parecía poner fin así a la especulación por parte de sus fans que, anticipando que estaba a punto de anunciar algo grande, aventuraron que podría tratarse de la fecha de lanzamiento de la "Taylor's Version" de su primer disco. No obstante, podrían no estar tan desencaminados, pues todo apunta a que la cantante tiene más sorpresas preparadas para sus seguidores.

"He estado esperando impaciente para contaros que mi nuevo sencillo, Patient Zero, verá la luz el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!) y ya está disponible para reservar en mi página web durante 24 horas", reza la publicación compartida por Swift vía Instagram.

Swift es conocida por anticipar los siguientes pasos de su carrera lanzando sutiles pistas para sus seguidores, ya acostumbrados a analizar al milímetro cada proyecto de la artista en busca de claves ocultas. Patient Zero no ha sido una excepción, pues sus seguidores más asiduos llevaban alerta desde que cambió las letras "O" de la descripción de su perfil de Instagram por el número "0".

Pero, tras este anuncio, los "swifities" siguen en vilo, pues hace meses que circulan rumores que apuntan a que pronto anunciará la fecha de lanzamiento de la "Taylor's Version" de su primer álbum, Taylor Swift, con motivo del 20.º aniversario de su lanzamiento el próximo 24 de octubre. Además, el sketch que la artista protagonizó en los Emmy ocultaba pistas clave que los fans no están dispuestos a olvidar.

LOS "SWIFTIES" SIGUEN ESPERANDO OTRO GRAN ANUNCIO

En el sketch, en el que Swift aparece como un miembro más del equipo de Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, su protagonista, Mariska Hargitay -que presentaba además la gala de los Emmy- proclamaba: "Hay que pensar como un swiftie, porque los swifties creen que todo es una pista sobre lo que ella hará a continuación".

Así, cuando la artista pronunció una frase que aparentemente parecía no tener sentido -"Saccharide. Aries. From the vineyard. North or south"-, los fans no tardaron en diseccionarla, hasta darse cuenta de que formaba un anagrama perfecto con la frase "Hi My First Re Record Is Out Nov Ten AHAHAHA" (en español, "Hola mi primer álbum regrabado sale el 10 de noviembre").

Pero eso no es todo, pues los fans también se dieron cuenta de que la tercera letra de cada una de estas enigmáticas frases pronunciadas por Swift podían reordenarse para formar la palabra "encore" ("bis" en español"). Así, algunos aventuran que Patient Zero, no inaugurará un nuevo proyecto de la artista, sino que supondrá una continuación de su anterior álbum, The Life of a Showgirl.

Una teoría que un detalle de su web oficial no hace sino respaldar: la tipografía de la sección habilitada para reservar el sencillo en formato físico coincide con la de su anterior proyecto. Queda por ver si los fans están ante meras casualidades o, por el contrario, si la artista ha vuelto a hacer de las suyas y todo forma parte de un meticuloso plan.