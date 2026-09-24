Filtradas tres escenas post-créditos de Vengadores: Endgame Encore, que conectan directamente con Doomsday

Filtradas tres escenas post-créditos de Vengadores: Endgame Encore, que conectan directamenre con Doomsday - MARVEL

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore aterrizará este 25 de septiembre en los cines. Y, a nada de su estreno, ya han salido a la luz las tres escenas post-créditos de la película que, al parecer, tendrán serias repercusiones en Doomsday, que verá la luz el 18 de diciembre.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La primera de estas escenas, que ya corren como la pólvora en redes pese a estar siendo retiradas de la circulación, pone el foco en Bruce Banner (Mark Ruffalo).

En ella, confiesa frente a una cámara que se encuentra por decisión propia aislado en un complejo militar tras haber sufrido su primer incidente en una década desde que consiguió no transformarse en Hulk.

Instantes después, Banner revela que se encuentra trabajando en un nuevo suero para eliminar la radiación gamma hasta que empiezan a fallar los sistemas del laboratorio y una luz verde cubre el lugar.

De la nada emerge entonces ante él una misteriosa figura cuya identidad no llega a revelarse en la secuencia, pero se intuye que se trata del Doctor Doom (Robert Downey Jr.). Y es que la escena culmina con la aparición de un artefacto similar a la plataforma temporal que usa para viajar a través del tiempo en los cómics de Marvel.

Esto parece respaldar las recientes informaciones que aseguraban que Endgame Encore contaría con "unas pocas" escenas nuevas, y entre ellas una que mostraría el primer encuentro en pantalla entre Doctor Doom y Hulk. Así como también la hipótesis de qué habría sido de Banner tras desatar su faceta más salvaje como el coloso esmeralda en Spider-Man: Brand New Day.

LOKI Y LA MÁSCARA DEL DOCTOR DOOM

La segunda muestra a Steve Rogers (Chris Evans) y Peggy Carter (Hayley Atwell), quienes están viviendo en su casa un momento de lo más romántico hasta que escuchan un ruido que los pone en alerta. Para su sorpresa y estupor, se trata de Loki (Tom Hiddleston).

Ya por último, la tercera es una fugaz pero impactante secuencia que revela la máscara del Doctor Doom forjada e, instantes después, al villano llevándola en su rostro, conectando así la cinta con Vengadores: Doomsday.