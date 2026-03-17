Dune 3 estrena su épico tráiler y Denis Villeneuve promete "mucha mas acción y muerte" en la entrega final

Dune 3 estrena su épico tráiler y Denis Villeneuve promete "mucha mas acción y mas muerte" en la entrega final - WARNER BROS.

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer adelanto de Dune: Parte Tres, la entrega final de la trilogía dirigida por Dennis Villeneuve basada en la mítica saga literaria de ciencia ficción de Frank Herbert. El filme, de nuevo protagonizado por Timothée Chalamet como Paul Atreides y Zendaya como Chani, llegará a los cines el 18 de diciembre.

"La guerra se alimenta a si misma, cuanto más ataco más nos ataca el enemigo", lamenta Paul Atreides en este adelanto cargado de escenas bélicas y que cuenta con algunas revelaciones interesantes como el regreso de Jason Moma como Duncan Idaho o el primer vistazo de Robert Pattison, que será uno de los antagonistas del filme, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale.

Dune: Parte tres está basada en la novela Dune Messiah, de Frank Herbert, y supondrá, según promete el tráiler, épico final de la trilogía de Villeneuve.

Durante el evento de presentación del tráiler celebrado en Los Ángeles, y en el que estuvo presente CulturaOcio, Denis Villeneuve destacó que "el tono de Dune 3 es muy diferente a las anteriores" entregas de la franquicia. "Dune 3 es un thriller. Hay mucha más acción y más muerte", adelanto el cineasta responsable de títulos como La llegada, Incendies o Sicario que aseguró también que Dune Messiah es "posiblemente" su libro favorito de la saga de Herbert.

Y aunque el corazón de la trama la película "sigue siendo una historia de amor", el director adelanta que en esta entrega final "veremos a Paul Atrides lidiar con las consecuencias de tener demasiado poder". "Dune es una gran analogía sobre la idea del poder y lo que implica tenerlo", secundó Javier Bardem también presente en el evento junto al resto de estrellas de la franquicia donde retoma su papel de Stilgar, uno de los líderes de los fremen.

El filme también cuenta, entre otros, con la presencia de Rebecca Ferguson como Lady Jessica y Issach De Bankolé como un Fremen llamado Farok, Florence Pugh como la princesa Irulan, Ida Brooke como Ghanima, Nakoa-Wolf Momoa como Leto II Atreides y Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, la hermana de Paul que tendrá un rol fundamental en Dune: Parte tres.

La primera entrega de la saga, estrenada en 2021 en el contexto de la pandemia, y que tuvo un simultáneo en cines y en la plataforma HBO Max en EE.UU. como parte de la estrategia de WarnerMedia durante el covid, recaudó en cines más de 410 millones de dólares. La secuela, que vio la luz en 2024, amasó 715 millones de dólares en las salas.