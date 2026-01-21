Zendaya y Robert Pattinson, boda y caos en el dantesco tráiler de El drama

Zendaya y Robert Pattinson, boda y caos en el tráiler de El drama - DIAMOND FILMS

El drama, película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, llegará a los cines el próximo 29 de mayo. El filme, escrito y dirigido por Kristoffer Borgli (Dream Scenario, Sick of Myself), ya ha lanzado su tráiler oficial, en el que la relación de los protagonistas parece una bomba de relojería a punto de estallar, precisamente, en su boda.

En el adelanto, la pareja aparece poniendo todo a punto para la ceremonia... pero algo tan simple como tomarse una foto juntos parece suponerles un esfuerzo enorme. Y es que, bajo una fachada aparentemente perfecta, su relación esconde un turbulento secreto que, desde que salió a la luz, ha teñido su vida en común de tensiones, miedos e inseguridades.

A medida que la fotógrafa les insiste en que sonrían con naturalidad, al personaje de Zendaya le cuesta cada vez más disimular una mueca de incomodidad que no deja lugar a dudas sobre la situación real de la pareja. Así, el ritmo del tráiler se vuelve cada vez más frenético hasta culminar con un primer vistazo a la fatídica boda, en la que el personaje de Pattinson aparece sangrando por la nariz y sujetado por varias personas.

"Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson) tienen una relación idílica y están a punto de casarse. Sin embargo, días antes de la ceremonia, se enfrentan a una crisis cuando unas inesperadas revelaciones desbaratan lo que uno de ellos creía saber sobre el otro. Esto convertirá su relación en un auténtico drama", reza la sinopsis oficial del filme.

Zendaya y Pattinson volverán a compartir cartel en La Odisea de Christopher Nolan y en la tercera entrega de Dune, dirigida por Denis Villeneuve. Completan el elenco de El drama Alana Haim, Mamoudou Athie y Hailey Gates, entre otros. La película llegará a los cines de España el 29 de mayo tras su paso por las salas estadounidenses, donde se estrenará el 3 de abril.