Dune 3: Quién es Scytale, villano de Robert Pattinson, y por qué es clave en el destino de Paul Atreides

V - WARNER BROS.

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Dune: Parte Tres, cierre de la trilogía de ciencia ficción basada en las novelas de Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve. El primer tráiler de la cinta cuenta con la esperada aparición de Scytale, el misterioso personaje al que da vida Robert Pattinson y figura estrechamente ligada al nuevo escenario político, religioso y personal al que se enfrenta Paul Atreides.

Scytale, que tiene gran relevancia en El mesías de Dune, la segunda novela de la saga literaria y la que servirá de base principal para esta tercera entrega cinematográfica, es un Danzarín Rostro. Se trata de una criatura capaz de alterar su apariencia y asumir formas e identidades distintas.

Estos seres son creaciones de la Bene Tleilax, una orden secreta de carácter religioso que basa buena parte de su poder en la manipulación genética. Los Danzarines Rostro forman parte de esas formas de vida diseñadas por los tleilaxu, cuya ambición está ligada al control, la supervivencia y la conquista a través de la ingeniería biológica.

La primera gran aparición de Scytale se produce en El mesías de Dune, donde se ve implicado de lleno en una conspiración contra el Muad'Dib y contra la revolución que derrocó al emperador Padishah. Scytale entra en contacto con Paul al hacerle llegar un ghola (un clon físico de una persona fallecida, pero desprovisto de sus recuerdos originales) de Duncan Idaho, el antiguo aliado del protagonista que murió en la primera película y que interpreta Jason Momoa.

Sin embargo, esa operación esconde un propósito mucho mayor que un simple movimiento político o emocional contra Paul. El verdadero objetivo consiste en descubrir un método que permita restaurar los recuerdos y la personalidad de un ghola. Para la Bene Tleilax, alcanzar ese conocimiento abriría la puerta a una forma de inmortalidad, pues haría posible que una mente pudiera perpetuarse al transferirse sucesivamente a nuevos cuerpos clonados.

Ese experimento termina dando resultado con Duncan Idaho, lo que desencadena un enfrentamiento directo entre Scytale y Paul Atreides que acaba con la victoria de este último. La trascendencia de Scytale no termina en ese punto. Más adelante, este volverá a nacer y llega a convertirse en uno de los miembros del consejo dirigente de la Bene Tleilax. Su recorrido posterior lo sitúa incluso entre los escasos supervivientes de su orden, llevando por el espacio el material genético de los suyos con el propósito de restaurarlos.

¿QUIÉN VUELVE EN DUNE 3?

La tercera entrega cuenta con el regreso de buena parte de los intérpretes que han sostenido la saga desde sus anteriores capítulos. Timothée Chalamet volverá a encarnar a Paul Atreides y Zendaya retomará el papel de Chani, mientras Florence Pugh regresará como la princesa Irulan, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Javier Bardem como Stilgar, Jason Momoa como el ghola de Duncan Idaho y Anya Taylor-Joy como Alia Atreides tras su brevísima aparición en Dune: Parte Dos. En cuanto a los nuevos nombres de la saga, Nakoa-Wolf Momoa, hijo de Momoa, dará vida a uno de los vástagos de Paul, Leto II, mientras que Ida Brooke será la hermana de este, Ghanima.

Dune 3 retomará la historia 12 años después de los acontecimientos de la película anterior. Chalamet ya adelantó que el relato incorporará un salto temporal relevante y una evolución perceptible del protagonista. "Se supone que hay un cambio en el personaje. Interpreto a alguien 15 o 20 años mayor", desveló.

La primera entrega de la franquicia, estrenada en 2021 en el contexto de la pandemia y con lanzamiento simultáneo en cines y en HBO Max., recaudó en cines más de 410 millones de dólares. La secuela, que vio la luz en 2024, amasó 715 millones de dólares en las salas.