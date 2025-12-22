Primer e intenso tráiler de La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

A tiempo para convertirse una suerte de prematuro regalo de Navidad de todo cinéfilo, Christopher Nolan ha lanzado el primer y esperado tráiler de La Odisea. La nueva película del director de Memento, Origen y El caballero oscuro llegará a los cines el 17 de julio del próximo año.

La adaptación del clásico de Homero es, tal y como acostumbra el cineasta británico, un ambicioso proyecto con un presupuesto descomunial y un reparto plagado de estrellas encabezado en esta ocasión por Matt Damon como Ulises/Odiseo.

"Después de años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y el hogar... ni siquiera yo", dice la voz de Damon en este intenso avance de casi dos minutos de duración que cuenta muy pocos diálogos pero con toneladas de épica.

Así el adelanto muestra cómo héroe griego naufraga, lucha contra monstruos y lidera a su ejército en su largo y peligroso regreso a casa tras la Guerra de Troya, donde la participación del general junto a sus hombres, que aparecen dentro del mítico caballo, fue fundamental para la victoria.

Junto a Damon, que repite con Nolan tras colaborar con el director en filmes como Interstellar o la más reciente Oppenheimer, Tom Holland como Telémaco, el hijo del protagonista; Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Ulises; Robert Pattison como el ladino Antinous; Zendaya, que encarnará a la diosa Atenea; Charlize Theron, que interpretará a la poderosa hechicera Circe; Jon Bernthal como el rey espartano Menelao; John Leguizamo que da vida a Eumeo; Benny Safdie como el imponente Agamemnon; y Mia Goth que inteprretará a Melantho, una de las doncellas de Penélope.

Dirigida y escrita por Nolan, La Odisea cuenta con un presupuesto ronda los 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del realizador y está grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto del director. El reparto del filme también cuenta con Lupita Nyong'o, Elliot Page, Samatha Morton, Cosmo Jarvis o Will Yun Lee, entre otros.