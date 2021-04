Zack Snyder responde al #RestoreTheSnyderVerse de los fans: "Me esforzaré todo lo posible"

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Gracias, en gran parte, a la campaña iniciada por el fandom en redes sociales bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, finalmente tanto el director como los fans han podido disfrutar de su versión de Liga de la Justicia. Pero a raíz del estreno surgió una nueva petición (#RestoreTheSnyderVerse) que exige a Warner que el cineasta pueda continuar con su visión única del DCEU. El estudio ha rechazado completamente la idea, pero ahora Snyder se ha pronunciado al respecto.

En los últimos meses, Snyder ha estado compartiendo diferentes ideas de hacia dónde habría ido el DCEU si pudiese continuar con Liga de la Justicia 2, y que incluiría el futuro post-apocalíptico Knightmare con Darkseid manipulando a Superman con la ecuación Anti-Vida, o la muerte de Batman y el hijo de Clark Kent y Lois Lane convertido en el nuevo Hombre Murciélago.

Tal y como lo ha planteado el director -que pretendía incluir a Green Lantern en la versión e John Stewart y Detective Marciano entre otros superhéroes en las secuelas de Liga de la Justicia- es normal que los fans quieran ver más. Y aunque es más que improbable que no haya más películas del SnyderVerse, el cineasta ha querido agradecer el incondicional apoyo del fandom.

"Sólo diré esto. Es un concepto que creo que muestra reverencia por el trabajo", dijo el director en una entrevista durante la Justice Con, en la que aseguró que, pese a estar abierto a la posibilidad de continuar el SnyderVerse -y a respaldar a sus fans en todo lo que pueda- también remarcó que no hay ningún plan para ello en Warner.

"No sé lo que resultará, sea lo que sea. Lo más probable es que nada. Pero la reverencia por el trabajo es algo que aprecio mucho y que merece todo mi respeto. Y por supuesto me esforzaré todo lo posible por ayudar (a la campaña). Si alguien me dice, sea quien sea, que realmente le encantó la película y quiere que haga otra, no seré yo quien le diga 'olvídalo', porque sería de mala educación", agregó.

La relación entre Snyder y Warner Bros. ha sido, cuanto menos, tensa en los últimos años, e incluyen desde las discusiones por el título original de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia hasta la prohibición de que Green Lantern de John Stewart fuese incluido en el Snyder's Cut.

Teniendo esto en cuenta, la idea de restaurar el SnyderVerse parece descabellada en éste momento. Pero su legado sigue vivo en personajes como The Flash, Aquaman o Wonder Woman, que si siguen perteneciendo al Universo DC que el cineasta inició con tanto esfuerzo y dedicación.