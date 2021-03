RestoreTheSnyderVerse El Snyder Cut reconcilia al Joker de Jared Leto con los fans de DC

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Finalmente, llegó el Snyder's Cut, el esperado montaje del director de 'Liga de la Justicia', que está ya disponible en HBO. A diferencia de la cinta que se estrenó en cines en 2017, la versión del cineasta ha logrado mayor apoyo de la crítica y el público. De hecho, ha conseguido lo que parecía imposible, que uno de los personajes más vilipendiados por el fandom de DC, el Joker de Jared Leto, se redima a los ojos de los seguidores.

La némesis de Batman es uno de los personajes más admirados de los seguidores y, a lo largo de la historia, un auténtico reto interpretativo para aquellos actores que aceptaron meterse en su piel. Desde César Romero hasta el propio Leto, pasando por Jack Nicholson, Mark Hamill, Heath Ledger o Joaquin Phoenix. De hecho, dos de ellos se alzaron con un Oscar debido a sus intensas interpretaciones del príncipe payaso del crimen.

Pero mientras que la versión de Ledger a las órdenes de Christopher Nolan primero y la de Phoenix a las órdenes Todd Phillips después, fueron celebradas por el respetable y por la prensa especializada, la interpretación de Leto ha sido considerada una de las más extravagantes, exageradas y, en definitiva, peores que ha podido verse en cine o televisión.

Su aparición en 'Escuadrón Suicida', muy reducida por exigencias del estudio según denunciaron el propio Leto y el director David Ayer, gustó muy poco, especialmente porque perdía ese toque de provocador del caos, al convertirlo en una especie de mafioso de Gotham. Mucha división provocó su interpretación, quedando la duda de si faltaba contexto en sus actos pues, es necesario insistir en este punto, la cinta de David Ayer sufrió varios cambios en su proceso de posproducción.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ahora bien, su inclusión en el Snyder Cut de Liga de la Justicia ha hecho que el Joker de Leto se redima ante los fans y es que su reencuentro con el Caballero Oscuro es lo que ha provocado que el público pueda ver al maquiavélico arlequín de otra manera. El archienemigo de Bruce Wayne aparece en la secuencia Knigtmare, que forma parte del epílogo de la cinta de cuatro horas de duración.

En esta secuencia apocalíptica que se adentra en un futuro de pesadilla, Batman está acompañado de los héroes supervivientes como Mera, The Flash o Cyborg, pero también de villanos como Deathstroke o de su antigua némesis, Joker, para salvar al mundo de un malvado Superman y de Darkseid. Es una escena breve, en la que la dupla de enemigos llega a una tregua incómoda, en una conversación en la que se cruzan reproches y amenazas a cuenta de las muertes de Robin y Harley Quinn.

Es una escena extraña, en la que al público se le pide que conozca un contexto previo, pues el Joker asesinó a Robin antes de lo ocurrido en 'Batman v Superman'. Algo que se intuye en una escena del filme de 2017 en la que se ve el traje del chico maravilla ensuciado con pintadas burlonas y que el propio Joker le recuerda a Bruce Wayne en este tenso cara a cara.

"Me necesitas para que te ayude a deshacer este mundo que has creado al dejarla morir. ¡Pobre Lois, lo mucho que ha sufrido! A menudo me pregunto en cuántas líneas temporales alternativas destruyes el mundo porque, sinceramente, tú no tienes los cojones de morir", le dice el personaje de Leto que recrimina a Batman que "enviara al Chico Maravilla a hacer un trabajo de hombres".

"Sabes... tiene gracia que hables de la gente que ha muerto en mis brazos, porque cuando sujetaba a Harley Quinn mientras se desangraba y moría me suplicó, con su último aliento que cuando te matara, y ten por seguro que te voy a matar, cabrón, lo hiciera lentamente. Voy a cumplir esa promesa", replica Batman, quedando la duda de si fue asesinada por Bruce Wayne o por el propio Joker

Una conversación breve, pero que ha hecho la delicia de los fans y que logra reconciliar al Joker de Leto con el público, pues consigue mostrar esa aversión entre el villano y Batman, que no pudo verse en 'Escuadrón Suicida' realmente, al ser la escena en la que coincidían una persecución de coches.

Lo interesante es que, aunque el Joker de Leto sigue siendo igual de estrafalario y delirante, aparece una manera más sobria, acorde a ese terrible destino que tiene la humanidad tras el cambio de bando de Superman por la muerte de Lois Lane.

Aunque breve, Leto consigue quitarse la espina de la mala recepción de su Joker. Una correcta despedida de su personaje, pues, como la propia Warner ha anunciado, no habrá continuación para el SnyderVerse después de estas cuatro horas de Liga de la Justicia.