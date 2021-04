Makethebatfleckmovie Fans Exigen La Película En Solitario Del Batman De Ben Affleck: "Es El Mejor"

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

El estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder ha demostrado dos cosas. Por un lado, que la película pudo ser mucho mejor que la versión de 2017. Y por el otro, que a veces, solo a veces, los grandes estudios hacen caso a las peticiones de los fans. Ahora, ese mismo público está pidiendo que la más que cancelada película de Ben Affleck como Batman en solitario vuelva a ponerse en marcha.

El Snyder's Cut se ha sentido como un éxito para el fandom, y ha puesto de moda las campañas en redes sociales, que comenzaron con #ReleaseTheSnyderCut y han continuado con hashtags como #RestoreTheSnyderVerse, #ReleaseTheAyerCut o #ContinueTheMonsterVerse, a raíz del éxito de Godzilla vs. Kong.

La última tendencia en Twitter es #MakeTheBatfleckMovie, y pide a Warner que vuelva a dar luz vrde a la película que, en su momento, iba a escribir, dirigir y protagonizar Ben Affleck. Se trata de un proyecto cancelado como consecuencia de las críticas a la versión de Liga de la Justicia que se estrenó en cines y a la inestable situación personal que atravesaba el actor y cineasta.

"Jay Oliva sobre el guion de Batman de Ben Affleck: 'El guión original de Affleck fue el mejor guion de Batman que he leído. Ben tuvo una historia increíble y creo que al público y a los fans les habría encantado'", escribió un fan en Twitter, recordando las palabras del guionista.

Jay Oliva on Ben Affleck's Batman Script



“The original Affleck script was the best Batman script I’ve ever read. Ben had a kick ass story and I believe that the audience and fans would have loved it.”#MakeTheBatfleckMovie pic.twitter.com/ofELmS0j12 — Release The Ayer Cut (@AyerCut_) April 11, 2021

#MakeTheBatfleckMovie because Ben Affleck's batman is the best live action batman. pic.twitter.com/mhrO6SGWbx — Souheil⁹⁹⁹🃏 (@SouheilsWRLD) April 11, 2021

Ben Affleck's Batman is the best Batman of all time and I meant what I said#MakeTheBatfleckMovie pic.twitter.com/hIy2e7G0Em — 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐧𝐲𝐝𝐞𝐫𝐕𝐞𝐫𝐬𝐞 (@Itssan17) April 11, 2021

Esta historia debe ser contada.

Batfleck es irremplazable.#MakeTheBatfleckMovie pic.twitter.com/kovjGKfLKc — Frank Vega (@Fnk92) April 12, 2021

De todos los actores que han interpretado a Batman en live action, Ben Affleck tiene algo en especial. Este aspecto es el motivo para que después del Snyder Cut anhele verlo en otros proyectos.



Por una película o serie en solitario. #MakeTheBatfleckMovie pic.twitter.com/B09LvmJ79T — León Figueroa ⚡ (@leon_lf4) April 12, 2021

En contraste con el aluvión de críticas que desató su fichaje para Batman v Superman, ahora hay muchos fans que coinciden en que "Ben Affleck es el mejor Batman de todos los tiempos", y que por lo tanto merece una película en solitario. Lo interesante es que tras esa escena de Liga de la Justicia en la que Lex Luthor le revela a Deathstroke la verdadera identidad del Caballero Oscuro, la semilla para su aventura en solitario está sembrada.

De hecho, otra petición que tiene fuerza en Twitter pide, bajo el hashtag #DeathstrokeHBOMax, que el villano de Joe Manganiello tenga su propia serie en el servicio de streaming. Algo que, puesto que Warner no tiene intención de continuar el SnyderVerse, parece poco probable en éste momento.

We could get 100 Batman movies and we’d still always need more Batfleck #MakeTheBatfleckMovie #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/67rvJOezBN — 𝗠𝗘𝗥𝗖Ʊ𝗥𝗬 | #SnyderCut (@theSNYDERVERSE) April 11, 2021

If Ben Affleck wants to #MakeTheBatfleckMovie then I'd love to see it. pic.twitter.com/Nvo3NUG7Vy — ☕Stephen M. Colbert (@smcolbert) April 11, 2021

Una película exclusiva, para el más grande, se lo merece!!#MakeTheBatfleckMovie pic.twitter.com/0aoC1kiKbv — Juan Patricio U. (@JuanPatricioU) April 12, 2021

Desde aquí también nos unimos a #MakeTheBatfleckMovie



Uno de los mejores, sino el mejor, Batman llevado al cine. pic.twitter.com/gLFD4YHldd — LaBatcueva (@labatcuevashow) April 12, 2021

Affleck no es el mejor Batman, simplemente es Batman #MakeTheBatfleckMovie pic.twitter.com/akgE1jZsif — FABIAN CAHUANA MEJIA (@FRcahuana) April 12, 2021

Por el momento, parece poco probable que Warner ponga en marcha la película, o serie, del Caballero Oscuro de Ben Affleck, más teniendo en cuenta que The Batman con Robert Pattinson sigue pendiente de estreno. Donde sí estará el actor es en la película en solitario de The Flash que dirige Andy Muschietti, y que llegará a los cines en 2022.