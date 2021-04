Zack Snyder confirma el actor que iba a ser Green Lantern en el Snyder Cut de Liga de la Justicia

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

Hace unos días, Zack Snyder reveló que su versión de Liga de la Justicia estuvo a punto de no ver la luz... y que el culpable era Linterna Verde (Green Lantern) o más bien su ausencia. Y es que, entre las nuevas tomas que iba a rodar para el Snyder Cut, el director quería incluir una secuencia en la que presentara a John Stewart, uno de los miembros más populares de los Green Lantern. Ahora, el cineasta también ha confirmado el actor que iba a dar vida al personaje en esas escenas que, finalmente, Warner no le permitió incluir en el montaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según ha revelado durante su participación en la Justice Con 2021 que se celebró el pasado fin de semana, los planes de Snyder eran presentar al final de su Liga de la Justicia a otro miembro de los Green Lantern, que iba a estar interpretado por el actor Wayne T. Carr (The Tragedy of Macbeth), que iba a debutar dentro del Universo DC.

Y, aunque Snyder asegura que llegó a rodar esa escena, algo que hizo en el jardín de su casa, finalmente Warner -que tiene otros planes para John Stewart- no le dio permiso para incluirla en el montaje final del Snyder Cut, lo que derivó en una fuerte discusión (otra más) entre el cineasta y el estudio que casi lleva a Snyder a abandonar el proyecto y dejar sin estrenar su versión de Liga de la Justicia.

De hecho, desoyendo en principio al estudo, Snyder confirmó que rodó esa secuencia con el nuevo Linterna Verde en el patio de su casa. Hasta allí fue Wayne T. Carr, actor al que había conocido a través de Ray Fisher (Cyborg) y filmó respetando las medidas anti-covid y con un traje que sería recreado por CGI. "Le dije, 'Mira, existe la posibilidad de que esto no salga en la película'", confesó Snyder que estaba decidido a incluir la secuencia.

Finalmente, recapacitó y, para que los fans no se quedaran sin su versión de Liga de la Justicia solo por este impedimento, hizo que fuera Martian Manhunter, el personaje interpretado por Harry Lennix que revela su verdadera identidad en el epílogo, quien sea el protagonista de esta escena.

"La última escena con Martian Manhunter (...) originalmente debía ser uno de los Lanterns. Y entonces el estudio me dijo que no estaba autorizado para rodar nada. Durante la producción insistieron en eso. Pero aún así yo rodé cosas de todos modos en mi patio. Y una de las cosas que rodé fue la escena de Green Lantern", reconoció Snyder hace unas semanas.

"Cuando los directivos de Warner vieron la película me exigieron que lo quitara y dije que renunciaría si lo eliminaban. Pero luego me sentí mal, realmente no quería que los fans no tuvieran la película solo por ese único obstáculo", confesó el director.

De haber salido adelante el plan inicial de Snyder, John Stewart hubiera sido el tercer Linterna Verde en aparecer en la Liga de la Justicia ya que, como bien saben los millones de fans de de DC que han visto las cuatro horas del filme, en el Snyder Cut también aparecen Yalan Gur (el Green Lantern que lucha junto a hombres, amazonas y dioses antiguos para repeler la primera invasión de Darkseid) y Kilowog, cuyo cadáver aparece en la secuencia Knightmare que muestra el futuro apocalíptico de la Tierra si Darkseid consigue la Ecuación Anti-vida.