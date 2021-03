Los fans exigen ahora el Ayer Cut de Escuadrón Suicida: "Necesitamos más Joker de Jared Leto"

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Tras la llega de La Liga de la Justicia de Zack Snyder a HBO, los fans no solo reclaman secuelas del Snyder Cut y la restauración del SnyderVerse, sino que además vuelven a reclamar la versión de David Ayer de Escuadrón Suicida. Incluso el propio realizador se ha mostrado esperanzado y, tras los últimos acontecimientos y el éxito de del montaje de Snyder, ha dejado la puerta abierta a su posible estreno.

"Creo que los estudios ven ahora que puede haber canon y puede haber 'no canon', los fans solo quieren probarlo. Aman a los personajes; solo quieren darles más tiempo. Y el público conoce mucho más sobre cómo se hacen las películas y quiere participar en el viaje. Hay espacio para diferentes cosas, diferentes versiones que se comparten con la audiencia. Creo que solo ayuda a fortalecer la comunidad. Le doy crédito absoluto a Warner Bros. por apoyar a Zack y tener valentía", dijo en una entrevista con EW.

Ayer dirigió la versión de Escuadrón Suicida que llegó a los cines, pero confesó que el estudio había modificado su visión de la historia, dejando fuera mucho del metraje que había grabado. El realizador ha depositado toda su confianza en los fans, que están pidiendo en Twitter que Warner lance el Ayer Cut bajo el hashtag #ReleaseTheAyerCut. "Es el momento", aseguró un internauta. "Simplemente hacedlo", pidió otro seguidor a Warner Bros.

Aparentemente, hay mucho material sin usar del Joker interpretado por Jared Leto que los fans están ansiosos por ver. "El hecho de que nunca hayamos visto esta escena es criminal", dijo un fan junto a una imagen del Príncipe Payaso del Crimen. "Necesitamos más del Joker de Jared Leto", dijo otro tuitero.

The fact that we never saw this scene is CRIMINAL. #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/eMs9zfcE8R — ReleaseTheAyerCut (@RTAyerCutSS) March 23, 2021

"Los fans de todo el mundo se han unido para una cosa, al igual que los héroes de la Liga de la Justicia. Es genial", apuntó otro usuario. "Está bien, es hora de admitirlo, a pesar de sus defectos, me encantó Escuadrón Suicida y soy consciente del hecho de que hay un montaje de Ayer y que me gustaría aún más", reconoció un espectador.

Fans all over the world gathered for one thing, just like heroes in the Justice League. It feels great.#RestoreTheSnyderVerse #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/wVJOUbhld2 — 志志雄 (@V58x5u4sy8GBkgr) March 30, 2021