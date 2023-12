Netflix quiere resucitar el Snyderverse, el Universo Extendido de DC de Zack Snyder

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Durante varios años, Zack Snyder fue el motor creativo del Universo Extendido DC, la gran esperanza de los fans de DC para contrarrestar el éxito abrumador del Universo Cinematográfico Marvel. Sin embargo, tras varias decepciones en taquilla y múltiples bandazos, la franquicia, también conocida como el Snyderverse, quedó paralizada y, finalmente, la compañía ha tomado un nuevo rumbo haciendo borrón y cuenta nueva y encargado a James Gunn la edificación de un nuevo DCU casi desde cero.

Desde entonces, los fans más fieles de Snyder han pedido a otros estudios que se hicieran cargo del Universo Extendido de DC o Snyderverse. Las demandas han ido dirigidas sobre todo a Netflix, ya que es la plataforma con la que el cineasta está actualmente vinculado de cara a Rebel Moon. Y un ejecutivo de la empresa ha dejado abierta la puerta a dicha posibilidad.

"Eso siempre es complicado porque no eres el propietario", explica Scott Stuber, presidente de Netflix Films, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter. Unas declaraciones con las que evidencia que será muy difícil que la compañía se haga con los derechos para continuar el DCEU, pero con las que no descarta por completo que pueda ocurrir en el futuro.

De hecho, Stuber también asegura que en Netflix quieren, como mínimo, poder sumar a su catálogo la -por ahora- extinta franquicia de superhéroes. "Obviamente, nos gustaría obtener la licencia en algún momento. Nos encantaría tenerla para que los fans puedan experimentar más de Zack. Cuanto más Zack tengamos, mejores seremos", afirma.

El director de 300 y Watchmen fue el encargado de encabezar en 2013 una franquicia con el Superman de Henry Cavill, el Batman de Ben Affleck o la Wonder Woman de Gal Gadot, entre otros. Pero tras su marcha en 2017 durante el rodaje de Liga de la Justicia, la saga comenzó a derivar por otros caminos. Snyder pudo terminar su montaje del director y estrenarlo en HBO Max en 2021, pero James Gunn y Peter Safran han dado por finalizado todo el DCEU para empezar casi de cero.

En el nuevo Universo DC, Snyder no tendrá cabida al menos en el futuro más inmediato. Y es que él mismo afirmó hace unos días que es un capítulo ya cerrado en su vida. Tan solo volvería para adaptar una versión fidedigna de The Dark Knight Returns. Entre tanto, dará el pistoletazo de salida a su nuevo proyecto de universo cinematográfico, Rebel Moon, el 22 de diciembre en Netflix.