Zack Snyder promete más violencia y "mucho sexo" en la versión solo para adultos de Rebel Moon

MADRID, 31 Dic. (CulturaOcio) -

Tras su reciente estreno en Netflix, Zack Snyder tiene pendiente de estrenar un montaje extendido de Rebel Moon Parte I: La niña de fuego. Y asegura, que esta versión de la película, clasificada para adultos, será todavía más brutal, plagada de violencia y tendrá aún más sexo en sus escenas.

La niña de fuego obtuvo la calificación de PG-13, esto es, no recomendada a menores de 13 años. Esto es debido a que la película contiene "secuencias de fuerte violencia, agresión sexual, imágenes sangrientas, lenguaje, material sexual y desnudez parcial".

Sin embargo, Snyder ya desveló sus intenciones para lanzar un director's cut con calificación R-Rated, es decir, solo para adultos de cada una de las dos entregas de Rebel Moon. Es más, el cineasta ha querido adelantar en una entrevista con Yahoo Uk, qué pueden esperar los espectadores de este nuevo montaje de La niña de fuego.

Según Snyder, será "Mucho más salvaje. Más extraña". Al estilo de Paul Verhoeven. Y tendrá más en común con Robocop de lo que uno se pueda imaginar, apuntando a "la manera en que emplea la violencia como un personaje más". Pero, además, "tendrá mucho sexo, más fantasía y ciencia ficción", asegura el realizador sobre la versión extendida de Rebel Moon Parte I, que todavía tiene fecha de lanzamiento en Netflix.

Por si esto no fuese suficiente, el director también compartió en Vero una secuencia del director's cut de La niña de fuego en la que aparece Jimmy, el androide al que interpreta Anthony Hopkins. Además, Snyder planea convertir Rebel Moon en una descomunal franquicia con varias películas e incluso, spin-offs que expandan su vasto universo cinematográfico.

Zack Snyder shared a frame from the #RebelMoon director's cut on Vero pic.twitter.com/CxK60vMi9D