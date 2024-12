Archivo - ¿Aparece Spider-Man En Kraven The Hunter?

Archivo - ¿Aparece Spider-Man En Kraven The Hunter? - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Kraven the Hunter, el spin-off del universo Spider-Man con Aaron Taylor-Johnson encarnando al temible villano, ya está en los cines. Pero lo que todos quieren saber es... ¿Se deja ver Peter Parker en algún momento de la película de J.C. Chandor?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Hasta el momento, no ha habido rastro alguno de Spider-Man en ninguna de las tres cintas de Venom, Morbius o Madame Web. Y la nueva y puede que última entrega del Spiderverso de Sony no rompe esta tendencia y tampoco en Kraven the Hunter aparece Spider-Man.

Sin embargo, sí hay un sutil guiño al héroe arácnido. En los últimos compases de la película, El Extranjero (Christopher Abbott), quien en los cómics Marvel además de ser un despiadado sicario es el marido de Silver Sable, utiliza sus habilidades para atormentar a Kraven con su mayor miedo.

Este no es otro que las arañas. Y es que el feroz e implacable Sergei Kravinoff, al que da vida Taylor-Johnson, es aracnofóbico. Dicha escena se encuentra, como ya habrán adivinado los fans, claramente inspirada en la historia de La última cacería de Kraven.

En esta historia a cargo de J. M. DeMatteis, publicada en 1987, Kraven, decidido a demostrar que puede superar a Spider-Man, lleva a cabo una cacería extrema para capturar y enterrar vivo al trepamuros. Y, de hecho, Chandor ya admitió su entusiasmo por adaptarla a la gran pantalla. Pero, aunque Kraven the Hunter deja la puerta abierta a una segunda entrega, de momento, es algo que parece poco probable.

Esto se debe a que la cinta de Taylor-Johnson, que cuenta con calificación solo para adultos por sus altas dosis de violencia, es también la última del Spiderverse. El principal motivo es la ausencia de calidad suficiente en algunos de los spin-offs de Spider-Man, tal y como recogía The Wrap recientemente. En cualquier caso, Sony tiene previstos varios proyectos relacionados con los personajes de los cómics Marvel de los que tiene derechos.

Por un lado, coproducirá junto a Marvel Spider-Man 4, cuyo estreno en cines está previsto para el 24 de julio de 2026. Y, por otro, la serie en imagen real que ya está en marcha con Prime Video de Spider-Man Noir, con Nicolas Cage encarnando al personaje, así como también Spider-Man: Cruzando el Multiverso Parte 2, la aclamada culminación de la oscarizada trilogía de animación.