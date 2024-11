Secret Wars enfrentará a los Spider-Man de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

No Way Home reunió en la gran pantalla a los Spider-Man de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Y con las puertas del multiverso abiertas ya de par en par, ahora nuevas informaciones inciden en que Marvel planea reunirlos de nuevo en Avengers: Secret Wars, se verán en serios aprietos llegando a límites insospechados.

Marvel ya trabaja en Avengers: Doomsday y su siguiente entrega, Secret Wars, ambas dirigidas por Joe y Anthony Russo, que regresan así al UCM junto a Robert Downey Jr., convertido ahora en el implacable villano Víctor Von Doom.

Desde hace ya varios meses se rumorea que los Peter Parker de Andrew Garfield y Tom Holland jugarán un papel de suma importancia en la trama de esta última. Y según apunta MyTimeToShineHello, el estudio capitaneado por Kevin Feige enfrentará a estas dos encarnaciones del trepamuros con la de Tobey Maguire en la sexta entrega de los Vengadores.

"Se verán obligados a enfrentarse entre ellos en Secret Wars", ha comentado la insider en su cuenta de X, con un gif de No Way Home donde los tres se funden en un emotivo abrazo, lo que sugiere por dónde pueden ir los tiros.

They’ll be forced to face off against each other in Secret Wars 💔 https://t.co/wMuoxG6Prp

Así pues, la película podría no tomar como base los cómics de Jonathan Hickman y Esad Ribic publicados en 2015, con Doom robándole todo su poder cósmico a la raza de los Beyonders para dar forma él mismo al Multiverso, creando un mundo llamado Battleworld. Y es que la idea del enfrentamiento parece extraída de las primeras Secret Wars.

En esta saga de 12 números publicada en los 80 y de la que los Russo son fans confesos, un ser llamado Beyonder, o el Todopoderoso como se conoce al personaje en España, obligó a los más notables héroes y villanos del Universo Marvel a enfrentarse entre sí en un planeta para determinar si sus causas eran justas. Por lo que, llegado el caso, no resultaría nada descabellado que los directores de Avengers: Infinity War y Endgame quisieran reunir a las tres variantes de Spider-Man con la intención de llevarlos a un conflicto entre ellos.

Pero por ahora, no hay confirmación oficial de que esto vaya a ser así. En cualquier caso, hasta el momento, lo único seguro es que Holland volverá a encarnar a Peter Parker en Spider-Man 4, la cual tiene previsto su estreno en cines el 26 de julio de 2026.

Según dio a conocer recientemente Production Weekly, la cinta, que estará dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, se titulará A Brand New Day, título homónimo de la serie de cómics publicada por Marvel de enero a julio de 2008. Y en ella también estarán Garfield, Downey Jr. y Michael Keaton.

Spider-Man: Brand new day will be the title for the next Spider-Man movie..it looks like Andrew may be making a return, but not Tobey pic.twitter.com/VO5ctDPzdo