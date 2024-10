¿Rompe Venom 3 El Último Baile La Continuidad De Spider-Man No Way Home?

¿Rompe Venom 3 El Último Baile La Continuidad De Spider-Man No Way Home? - SONY PICTURES

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Venom: El último baile ya está en los cines. La tercera y última entrega de la saga del simbionte alienígena de Tom Hardy está estrechamente entrelazada con los eventos de Spider-Man: No Way Home, aunque parece haber cambiado, al menos en apariencia, su continuidad.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La secuencia post-créditos de Venom: Habrá matanza mostraba cómo Eddie y el simbionte eran transportados a la realidad del UCM gracias, como se reveló más tarde, al hechizo fallido del Doctor Strange que provocó el cruce multiversal de los tres Peter Parker, y de varios de sus villanos, en Spider-Man: No Way Home. Esto daba explicación a la repentina y abrupta incursión de Eddie Brock en la Tierra-616 donde, tras un tiempo allí, dejaba según reveló la escena post-créditos de No Way Home, un fragmento del simbionte alienígena antes de regresar a su realidad.

Precisamente, la tercera entrega de Venom arranca justo donde terminaba la aventura multiversal de Tom Holland, o al menos hasta cierto punto. La cinta de Kelly Marcel comienza con Eddie tomando un trago en un antro de mala muerte en México. Después de que el camarero le explique todo lo ocurrido con Thanos, los Vengadores y Spider-Man, Brock decide ir hasta Nueva York para investigar.

Es entonces cuando Brock, atónito, ve que de sus manos emanan unos potentes destellos antes de ser transportado con Venom a su propio universo dejando, como ya se mostro en la escena extra de No Way Home, un fragmento del simbionte tras de sí. Pero, ya de vuelta, dichos destellos desaparecen, al menos en apariencia, ya que parecen haberse fusionado con uno de los portales dimensionales que Knull, el despiadado dios de los simbiontes, envía a su Xenófago a través del universo.

Lo cierto es que, en aquella secuencia de No Way Home, Eddie no mostraba signos de desvanecerse del todo. Es probable que el destello que dejó en shock al camarero fuese el portal dimensional de Knull que aparece en El último baile, lo que, llegado el caso, significaría que este temible ser, también conocido como Rey de Negro, cuenta también con la habilidad de cruzar el Multiverso abriendo portales interdimensionales para viajar por las distintas realidades.

En este punto, todavía está por ver si se trata o no de una ruptura de la continuidad establecida en No Way Home o que simplemente siempre fue así ya que en la escena post-créditos de Spider-Man 3 nunca se mostró a Eddie desaparecer por completo, lo que significa que es posible que el brillo que dejó al camarero boquiabierto siempre fuera el que se muestra ahora en Venom: El último baile.

De regreso a su realidad, Venom declara que ha terminado con toda esta "mierda del Multiverso" y deja otro trozo de sí mismo en la barra que luego es recolectado por el General Rex Strickland. Nunca se llega a mostar qué sucede con el trozo de Venom que quedó en la Tierra-616, por lo que todavía es la gran baza para que el Spider-Man de Holland se encuentre con el simbionte... e incluso para que, después de su aparente muerte al final de esta tercera entrega, Eddie pueda reunirse con su nuevo amigo en este caso en otra realidad.

Por otra parte, Hardy abordó en una reciente entrevista con CulturaOcio los rumores que apuntan a que Sony estaría trabajando en una película de los Seis Siniestros (grupo de villanos vinculados a Spider-Man) y a la posibilidad de que Venom formase parte de un proyecto así.

"Siempre hay rumores. Si algo es posible, sucederá, y si no es posible, no sucederá", apuntó el actor, antes de añadir que Venom: El último baile es el final de la trilogía y el inicio de algo más. "Knull es un personaje absolutamente enorme en los cómics y en este universo, así que, al igual que tuvimos que establecer la relación entre Eddie y Venom y construir esos personajes a lo largo de un arco de tres historias... esto es solo el principio de Knull, es una pequeña muestra de él", explicó Marcel.