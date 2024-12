MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Recientemente se confirmaba que Chris Evans aparecería en Avengers: Doomsday, cinta que se estrenará el 1 de mayo de 2026. No obstante, según las últimas informaciones, parece ser que el intérprete no regresa al UCM para volver a enfundarse el traje de Capitán América, sino que, al igual que Robert Downey Jr., su papel en la nueva entrega será muy distinto al que por tanto tiempo desempeñara en la franquicia.

"He oído quién es el personaje... Estaba conversando hoy, y alguien lo mencionó... Nomad", desveló el 'insider' Jeff Sneider en el podcast The Hot Mic, tal y como recoge The Direct. Así, según la revelación de Sneider, parece ser que, si bien Evans aparecerá en Avengers: Doomsday, no lo hará retomando viejos y conocidos personajes, como el Capitán América o incluso Johnny Storm/Antorcha Humana, al que volvía a encarnar recientemente en Deadpool y Lobezno.

En los cómics, Nomad es una identidad que adopta Steve Rogers tras sentirse desencantado con el gobierno y el país, abandonando así el título de Capitán América. Aunque otros personajes marvelitas han adoptado el nombre de Nomad en las grapas, como Edward Ferbel, que fue un peón de Cráneo Rojo o Jack Monroe, también conocido como el tercer Bucky, es de esperar que, si Evans efectivamente da vida a este, lo haga como una variante de Steve Rogers.

De hecho, ya en Infinity War algunos se preguntaron si el personaje de Evans no estaría encarnando esa identidad, debido a que no portaba la insignia americana y Joe Russo, en una entrevista concedida a LRM Online, explicó que, aunque no fuese exactamente Nomad, sí era "su espíritu".

En todo caso, lo último que los fans vieron de Evans como el Capitán América fue en Vengadores: Endgame, cuando decidía emprender un viaje a través del tiempo para devolver las gemas del infinito y quedarse en el pasado para vivir junto a Peggy Carter. Así, un anciano Steve Rogers le pasaba finalmente su escudo a su amigo, Sam Wilson (Anthony Mackie), personaje en el que se centrará la cuarta entrega de Capitán América, que llega a los cines el 14 de febrero de 2025.

Por su lado, hace meses se reveló que Downey Jr. sería el próximo gran villano de la franquicia y que, lejos de volver a interpretar a Iron Man, el actor daría vida a Victor Von Doom en las nuevas entregas. También está confirmado el regreso de Benedict Cumberbatch, quien sí volverá a meterse en la piel del Doctor Strange en Avengers: Doomsday.