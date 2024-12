Amy Pascal confirma el argumento oficial de Spider-Man 4

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Tom Holland volverá a encarnar a Peter Parker bajo la batuta de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) en Spider-Man 4. La coproductora ejecutiva del filme, Amy Pascal, ha adelantado nuevos e importantes detalles sobre la trama de la película.

Según confirmó Pascal en declaraciones a Deadline, la cuarta entrega del trepamuros se centrará en una etapa vital del héroe que, en su camino a la madurez, decide dejar de ser Peter Parker para abrazar por completo su identidad como Spider-Man.

"Tenemos que lidiar con el hecho de que él decidió renunciar a ser Peter Parker y se iba a concentrar en ser Spider-Man, porque ser Peter Parker era demasiado difícil. Así que de eso trata la película", afirmó la responsable del Spiderverso sobre el rumbo que tomará Spider-Man 4. Lo que no es de extrañar después del dramático final de No Way Home con la muerte de la tía May a manos del Duende Verde.

Por otro lado, conviene recordar que Peter se encuentra totalmente solo, comenzando una nueva vida en un apartamento de Nueva York. Y es que ahora todos han olvidado quién es, incluyendo a sus amigos Ned Leeds y MJ, gracias al conjuro lanzado por Stephen Strange.

Parker está inmerso en un durísimo proceso personal, por lo que parece lógico que quiera dejar a un lado su identidad civil para centrarse completamente en su carrera como héroe. Pero esta vulnerabilidad también lo hace más susceptible a sufrir severos estragos en su personalidad, llegando incluso a oscurecerla.

Además de estos detalles sobre la tama, hay que recordar que tan solo hace unas semanas, Sony Pictures Japón lanzó un comunicado en el que, por error, desvelaba que el Venom de Tom Hardy estará en la película.

Spider-Man 4 tiene previsto su estreno en salas para el 24 de julio de 2026, poco después de Vengadores: Doomsday, que verá la luz el 1 de mayo de ese mismo año, y antes de Vengadores: Secret Wars, con Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom. Las películas también supondrán el regreso de Joe y Anthony Russo al UCM.