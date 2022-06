Will Poulter y el futuro de Adam Warlock en Marvel tras Guardianes de la Galaxia 3

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

La esperada llegada de Adam Warlock al Universo Marvel es uno de los grandes atractivos de Guardianes de la Galaxia 3. Y Will Poulter, el actor que encarnará a la poderosa entidad cósmica en el filme de James Gunn, ha hablado sobre el futuro de su personaje dentro del UCM.

Como los fans marvelitas ya sabrán, Warlock es uno de los seres cósmicos más poderosos de la Casa de las Ideas en las grapas cuya historia, en los comics, está estrechamente vinculada a las Gemas del Infinito. Su llegada al Universo Cinematográfico Marvel, que diferirá de sus orígenes en papel, ya se adelantó en una de las escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2.

En dicha secuencia, se mostraba a Ayesha, la altiva Suma Sacerdotisa de los Soberanos, creando al poderoso ser para así vengarse del equipo liderado por Peter Quill.

La tercera entrega de la saga supondrá, precisamente, el debut de Poulter como Adam Warlock. Y ha sido precisamente el actor quien, en una entrevista con The Playlist, ha explicado que a pesar del potencial de su personaje en el UCM, no sabe lo que le deparará el futuro.

Así, el protagonista del Corredor de Laberinto, que tiene pendiente de estrenar su nueva película, The Score, dejó caer que "está esperando para averiguarlo". "No lo sé. Sinceramente, no sé lo que me espera. Estoy esperando para averiguarlo, y esa es la pura verdad, aunque no hace falta decir que me encantaría embarcarme en un viaje con este personaje", apuntó el actor.

Eso sí, por el momento no resulta claro el papel que desempeñará Poulter como Adam Warlock en el devenir de los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia 3. Y a pesar de que Ayesha lo crease con la finalidad de destruir a Star-Lord y sus compañeros, cabe la posibilidad de que no cumpla con sus designios.

Más aun teniendo presente que, en las grapas de Marvel, Warlock tiene una personalidad tan fuerte como voluble, por lo que no resultaría ilógico que decidiera no cumplir con el propósito para el que fue concebido.

Y llegado el caso de que, efectivamente, se trate de un villano, tanto Peter, como el resto de los Guardianes, estarían obligados enfrentarse a él para detener al todopoderoso ente cósmico.

Creado por Stan Lee y Jack Kirby, Adam Warlock debutó por primera vez en las grapas de Marvel en el número 66 de los Cuatro Fantásticos en 1967. Sin embargo, no sería hasta años más tarde cuando Jim Starlin se encargó de rediseñarlo, dándole su aspecto actual en las viñetas.

Entre los muchos poderes que alberga es ser de cualidades casi divinas, fruto de su estructura genética artificial, exhibe una fuerza y resistencia fuera de lo normal. Pero también es capaz de transmutar la energía cósmica y aplicarla en diferentes usos como generar campos de fuerza o proyectar energías místicas.

Guardianes de la Galaxia 3 tiene previsto su estreno en mayo 2023, pero antes los fans se reencontrarán con varios de sus personajes como Star-Lord, Nebula o Rocket en Thor: Love and Thunder, que llegará a los cines el próximo 8 de julio.