Adam Warlock llega al Universo Marvel: Will Poulter interpretará al personaje en Guardianes de la Galaxia vol. 3

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

Lo que el pasado fin de semana era solo un rumor, ya es una realidad. James Gunn ha confirmado el fichaje de Will Poulter para interpretar a Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia vol. 3.

El fichaje comenzó a sonar con fuerza hace pocos días y el hecho de que James Gunn, que suele desmentir a través de sus redes sociales informaciones imprecisas o rumores infundados, no reaccionara fue ya una señal clara del inminente fichaje, tal y como el propio director de la saga ha confirmado dando por buena la información publicada por Deadline.

"Como todos ya sabéis, a menudo desmiento los rumores falsos así que... bienvenido Will Poulter a la familia de los Guardianes. Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Nos vemos en un par de semanas #AdamWarlock #GotGVol3", tuiteó el director de El Escuadrón Suicida.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…



Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E