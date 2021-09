What If reabre el debate: ¿Es Capitana Marvel la más poderosa de los Vengadores?

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

El séptimo episodio de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)' de Disney+ ha sido uno de los más irreverentes de la temporada. Un capítulo lleno de juerga y diversión con Thor convirtiendo la Tierra en su discoteca privada. Tal es el caos y jaleo que monta, que provoca el regreso de la Capitana Marvel, la cual se enfrenta al hijo de Odín para que este recoja el desorden mundial que ha dejado y se marche. Un combate épico que ha reabierto el debate sobre qué miembro de los Vengadores es el más poderoso.

Y es que esta variante de Thor desconoce las consecuencias de sus actos. Una juerga interestelar que provoca un caos sin precedentes en la Tierra, con ciudades enteras como París o Las Vegas arrasadas por la juerga y monumentos emblemáticos como las ruinas de Stonehenge o la Estatua de la Libertad de Nueva York destrozadas por extraterrestres con ganas de marcha.

Con la Tierra convertida en el escenario del desfase del príncipe de Asgard y sus amigos alienígenas, y Nick Furia en coma tras ser empujado accidentalmente por Korg, Maria Hill decide recurrir a su "último recurso" y llama a la Capitana Marvel para poner orden y pararle los pies al fiestero Dios del Trueno.

Y es que aquí donde, denuevo, surge el debate ya que Carol Danvers lucha ferozmente contra el hijo (único) de Odín en un enfrentamiento en el que, según dice la propia Capitana, no puede usar todo su poder si no quiere causar daños irreparables en el planeta. Sea como fuere, lo cierto es que, a pesar de que parece que lleva ventaja en casi todo momento, Danvers no derrota del todo al Thor... lo que ha llevado a los seguidores marvelitas a preguntarse una vez más quién es el vengador más fuerte.

Los fans se dividen entre los que cree que Thor es más fuerte que la Capitana y los que consideran que Danvers es más fuerte y recuerdan que no usa todo su poder para evitar desastres mayores en la Tierra.

No obstante, también ha surgido una tercera vía entre los fans que recuerda que, en realidad, Wanda Maximoff es más poderosa que el Dios del Trueno y la Capitana juntos, tal y como dijo en su momento el mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige, al recordar que Bruja Escarlata estuvo a punto de derrotar ella solita a Thanos en Endgame.

E incluso hay quien apuesta por Loki como un dios más poderoso que Thor. Sin duda, el debate entre los fans está servido.

THOR IS STRONGER THAN THAT BLONDE LADY https://t.co/y6cJSrXBVY — Matcha-latte🧣 (@adamanada1) September 22, 2021

I think #WhatIf episode 7 is one of my favourites and this is the one I learned that #CaptainMarvel is stronger than #Thor . I was really curious about it for a long time, plus, animation #Thor is much more cuter, frankly😊😁😅 pic.twitter.com/GQiTOiiy14 — Dominic Bloom (@risingdom) September 22, 2021

I would actually say that carol is stronger than thor. Carol’s powers allow her to channel and redistribute energy, which includes electricity. Since most of Thor’s attacks are lightning-based, anything he throws at Captain Marvel would just give her a major power boost. — Ritika Verma (@RitikaV92096991) September 22, 2021

captain marvel stronger than thor confirmed — brent (@brentattoo_) September 22, 2021

#Whatif spoiler!

Finally the question we have been asking since Endgame has been answered.

Winner is: #WhatIfthor and #WhatifCaptainMarvel although I'm leaning #CaptainMarvel because she wasn't fighting at full power. pic.twitter.com/lHP4p2WpWp — Par the Millennial (@realspiceboy) September 22, 2021

Thor thought thunder from Mjonir would affect Captain Marvel babe just absorbed it and got stronger 💪🏿 #WhatIfMarvel — DarkSatoshi (@GenieDons) September 22, 2021

Who said Captain Marvel can beat Thor? He literally won the fight and the fact that he was having fun while she took it seriously says alot and this Carol was the peak Carol from Endgame and Captain Marvel while this Thor isn't even his strongest version from Infinity War — Aviram (@_aviram_) September 22, 2021

How to literally break a fandom 😭#Whatif pic.twitter.com/yBLCE0ccW9 — Fandom Crunch (@FandomCrunch) September 22, 2021