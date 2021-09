¿Quién es el villano que aparece al final de What If 1x07?

¿Quién Es El Misterioso Villano Que Aparece En El Final De What If 1X07

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

El episodio 1x07 de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)' ha sido uno de los más ligeros y divertidos de la primera temporada de la serie de animación. El capítulo tenía como protagonista a la versión más fiestera de Thor, que criado como un caprichoso hijo único convierte la Tierra en su 'rave' interestelar. Aunque esta entrega ha sido la más gamberra y desenfadada, la presencia sorpresa de un temible villano ha dejado a los fans de Marvel boquiabiertos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Nada hacía presagiar que el séptimo capítulo iba a tener un final tan abierto como sobrecogedor. En su media hora de duración, la historia narra cómo la Capitana Marvel y Jane Foster intentan evitar que las fiestas que Thor y sus amigos extraterrestres -incluyendo un Loki gigante, a varios skrulls y algunos miembros de los Guardianes de la Galaxia- causen estragos en la Tierra.

A pesar de un enfrentamiento épico entre la Capitana y el Dios del Trueno, finalmente es la astrofísica la que logra encontrar la clave para que el superhéroe nórdico termine con la fiesta y arregle todo el caos que ha provocado en los cinco continentes. Es el personaje de Natalie Portman quien avisa al guardián Heimdall y este da la voz de alarma a Frigga, esposa del dios Odín y madre de Thor.

Frigga logra que Thor vuelva al redil y evita que Maria Hill lance un misil que hubiera podido dañar a la Tierra -y también a Carol Danvers al estar cerca del Dios del Trueno-. Tras dejar la Tierra limpia como una patena, el príncipe de Asgard se dispone a pedirle una cita a Jane Foster, con la que ha intimado durante todo el episodio.

Aunque el Vigilante termina el capítulo narrando que el 1x07 tiene un final, tiene que retractarse rápidamente, pues justo cuando Thor iba a marcharse, aparece en medio del desierto un grupo de temibles androides liderados por un misterioso personaje que, al revelarse, parece una fusión entre Ultrón y Visión.

La llegada de Ultrón/Visión provoca que el final abierto sea tremendamente desesperanzador. No solo porque obligue a reunir a los Vengadores y haga regresar a la Capitana Marvel, sino porque esta variante viene acompañada por las seis Gemas del Infinito que tiene en su poder. Incluso el Vigilante parece sorprendido... algo que sin duda no es una buena señal.

Esta suerte de fusión de Visión y Ultrón no tiene precedentes en los cómics ya que en las grapas, a diferencia de el UCM, Vision no fue creado para ser un nuevo cuerpo para Ultron. Pero dejando de lado la la ausencia de homólogo a este personaje en las grapas, parece que lo que sugiere What If es que en el multiverso de Vision-Ultron, la malvada Ingeligencia Artificial tuvo éxito en su plan y se implantó en el cuerpo de Vibranium del sintezoide.

El resultado es una versión de Ultron más poderosa que cualquier otra que hayamos visto antes, lo que probablemente explica cómo obtuvo todas las Gemas del Infinito. En cuanto a los planes de Ultrón/Visión... no hay nada claro, pero es evidente que no son buenas noticias ni para los Vengadores, ni para la Tierra... ni tampoco para el Universo.

De hecho, se trata de un personaje tan poderoso, y que daría tanto juego, que no hay que descartar en absoluto que reaparezca en otro episodio de 'What If' o, incluso, en una de las producciones que prepara la Casa de las Ideas para la Fase 4 del UCM.