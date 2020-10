¿Reparará Doctor Strange el multiverso roto por Bruja Escarlata en WandaVision?

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) ya dejó entrever que la trama de la serie de Disney+ girará en torno a los universos alternativos creadas por Wanda Maximoff gracias a sus poderes de alteración de la realidad. Y eso implica que el Universo Marvel no volverá a ser el mismo. Por suerte, aún hay alguien capaz de solucionarlo: Doctor Strange.

El personaje interpretado por Benedict Cumberbatch será el máximo representante del Multiverso Marvel, tal y como señala el título de su próxima película (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), además de haber sido confirmado para la próxima película de Spider-Man. Y una nueva teoría fan señala que el Hechicero Supremo será el único capaz de solucionar todo el embrollo de realidades alternativas creado por Bruja Escarlata.

El Multiverso es como se conoce a la unificación de todos los planos de realidad que configuran el UCM, incluyendo el Plano Terrenal, el Plano Astral, el Reino Cuántico y la Dimensión Oscura... además de las líneas temporales alternativas creadas en Vengadores: Endgame.

Aunque por el momento no se ha revelado cómo encajará Bruja Escarlata y Visión dentro del cronograma de Marvel, los rumores apuntan a que los eventos de la serie sucederán simultáneamente a Spider-Man: Lejos de Casa, lo que quiere decir que su final coincidirá con la próxima aventura en solitario del trepamuros, en la que también aparecerá Doctor Strange.

La nueva teoría fan explica que será la propia Wanda quien abra las puertas a las realidades alternativas, dando una explicación sólida a, por ejemplo, el regreso de Jamie Foxx como Electro dentro del UCM. Esto a su vez podría suponer el regreso de algunos villanos de las otras películas de Spider-Man, como Doctor Octopus de Alfred Molina o el Duende Verde de James Franco, todo de cara a presentar a los Seis Siniestros en un futuro cercano.

Pero antes de que eso ocurra, Sony tiene pendiente de estreno Morbius, protagonizada por Jared Leto, que tal y como dejó entrever el tráiler tiene lugar en un universo en el que Tobey Maguire es Spider-Man. Por otro lado, la aparición del Buitre en el adelanto significa que de alguna forma el personaje de Michael Keaton ha logrado cruzar de una realidad a otra, unificando de ésta forma las dos líneas temporales dentro del paraguas del UCM.

Por último, hay que tener en cuenta que Kang El Conquistador ha sido confirmado como el nuevo gran villano del UCM, que llegará en la tercera película de Ant-Man. Dada su capacidad de viajar en el tiempo, y su afán por conquistar todas las realidades, todas las piezas se van configurando de cara a una mega trama que abarcará de la Fase 4 en adelante, donde todo lo que los fans creen conocer sobre el Universo Marvel.