Vin Diesel lloró con el guion de Fast Forever... Que el director aún no ha leído: "Habrá un final, y es genial" - CONTACTO

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Fast Forever, la película que pondrá el broche final a la popular franquicia, tiene previsto su estreno para el 17 de marzo de 2028. Y mientras que Vin Diesel ya ha compartido su opinión sobre el guion, asegurando haber llorado con él, el director de la cinta, Louis Leterrier, ha revelado que todavía no lo ha leído.

"Bueno, me encantaría contarte toda la verdad, pero no puedo", expuso el cineasta en declaraciones a Polygon, al ser preguntado sobre si había leído el guion que tanto había emocionado a Diesel, protagonista y productor de la taquillera saga.

"Habrá un final, y es genial. Tuve mucha, mucha suerte de formar parte de la saga, y me encanta Vin y me encanta Universal. Es fantástico trabajar con ellos. Así que sí. Ya veremos, con suerte", se limitó a señalar.

"No te haces ni una idea...", escribió Diesel en su cuenta de Instagram hace una semana, en una publicación en la que celebraba la inminente vuelta a los cines de A todo gas (Fast & Furious) por su 25 aniversario. "Cuando llegue el 17 de marzo de 2028... darás gracias a Dios por haber podido ver la primera parte en los cines este verano", continúa el texto.

VIN DIESEL: "EL MEJOR GUION QUE HE LEÍDO EN DÉCADAS"

El actor también aprovechó la ocasión para anunciar que acababa de leer el guion de la última entrega de la franquicia, escrito por Michael Lesslie. "Es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando...", expresó.

Cabe recordar que Fast Forever ha sufrido varios retrasos y el propio Diesel admitió que estaba tardando demasiado en llegar. No obstante, el intérprete ha prometido en reiteradas ocasiones que no defraudará. "Va a ser un bombazo... los fans que la han apoyado se merecen un final digno", escribió en sus redes sociales el pasado mes de junio.

Por el momento se desconocen los detalles de la trama de la cinta, que además de con Diesel contará en su reparto con Michelle Rodríguez retomando su papel de Letty y el futbolista Cristiano Ronaldo. Se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, también retomen sus papeles.