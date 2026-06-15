Vin Diesel admite que el final de Fast & Furious está tardando mucho y se compara con Tolkien

Archivo - 13 May 2026, France, Cannes: (L-R) US cctress Michelle Rodriguez, US cctor Vin Diesel and US actress Jordana Brewster arrive to the photocall for the film "The Fast and Furious" at the 79th Cannes Film Festival. Photo: Doug Peters/PA Wire/dpa - Doug Peters/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Vin Diesel se pondrá por última vez en la piel del rebelde e indomable Dom Toretto en Fast Forever, la cinta que servirá para cerrar su trepidante saga automovilística. Aunque la película no aterrizará en los cines hasta el 17 de marzo de 2028, el actor ha recordado las motivadoras palabras de su padre que le ayudan a seguir adelante.

"Reflexiones matutinas... Mi padre me dejó cuatro sabios consejos a los que he recurrido una y otra vez... termina lo que has empezado", comienza diciendo Diesel en Instagram. "La gente piensa que Tolkien simplemente se sentó y escribió la Tierra Media. No", añadió.

"Empezó sin tener ni idea de hacia dónde iba, la escribió compaginándola con su trabajo diario en Oxford, la dejó aparcada durante AÑOS y tuvo que lidiar con una guerra mundial y la escasez de papel. Diecisiete años para toda esa saga. La nuestra nos ha llevado diez años más, y todavía seguimos en ello. Jaja", prosiguió Diesel.

"Tengo varios proyectos en marcha. Riddick. Kaulder, junto a sir Michael [Caine]. Rock 'Em Sock 'Em... en este proyecto me impliqué de forma muy personal, pero en Mattel están encantados con el resultado. Theo, mi homenaje a Nueva York, la ciudad que me convirtió en quien soy. The Arbor King. Algunos dicen que Groot es el activo más valioso de Disney", continuó.

LOS FANS MERECEN UN DIGNO FINAL

"FAST. Vaya. A un año y nueve meses del estreno, esta va a ser un bombazo... los fans que la han apoyado se merecen un final digno. Casi tres décadas luchando por cada fotograma. Los mejores fans del mundo... cada minuto ha merecido la pena", afirmó Diesel.

"Sea lo que sea lo que estés creando y te esté llevando más tiempo del previsto... ir despacio está bien, estancarse está bien. Pero no lo dejes. Termina lo que empezaste...", sentenció el actor, remarcando su compromiso de concluir y honrar la saga de Fast and Furious que comenzó en 2001, como merece.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama de Fast Forever, que volverá a estar dirigida por Louis Leterrier, permanecen bajo llave. Además de Diesel, la cinta también contará con Michelle Rodríguez retomando su papel de Letty, el futbolista del Al-Nassr FC Cristiano Ronaldo, y se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, también retomen en ella sus respectivos roles.