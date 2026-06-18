A Todo Gas (Fast & Furious) regresa a los cines por su 25 aniversario

Archivo - 'A Todo Gas' regresa a los cines por su 25 aniversario - CONTACTO - Archivo

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

A Todo Gas (Fast & Furious), la primera entrega de la taquillera saga protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, vuelve a los cines para celebrar su 25 aniversario. Universal Pictures ha anunciado que el próximo 21 de agosto reestrenará el filme que Rob Cohen dirigió en 2001 y con el que arrancó la longeva franquicia que encara ya su undécima entrega prevista para 2028.

Inspirada en el mundo de las carreras ilegales de coches, y concretamente en un artículo publicado en la revista Vice sobre el tema, esta primera entrega sigue los pasos de Brian (Walker) un agente de policía infiltrado que entra a formar parte de la banda de Domic Toretto (Diesel) y que acaba enamorado de su hermana Mía (Jordana Brewster).

Tras esta primera entrega, en 2003 llegó A todo gas 2, con Paul Walker pero sin la participación de Vin Diesel, y en 2006 A todo gas: Tokyo Race (A todo gas 3), ya con Justin Lin en la dirección pero sin Diesel ni Walker. Las dos estrellas se volvieron a reunir en 2009 a las órdenes de Lin en Fast & Furious: Aún más rápido (A todo gas 4) y después rodaron otras tres películas más hasta que en noviembre de 2013 Walker murió en un accidente de tráfico precisamente durante el rodaje de Fast & Furious 7, que vio la luz en 2015.

A día de hoy, en total, ya son 10 películas de la saga principal a las que hay que sumar un spin-off, Fast & Furious: Hobbs & Shaw protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, que han recaudado más de 7.000 millones de dólares en taquilla.

El reestreno en cines de A Todo Gas (Fast & Furious), llega después de que la saga fuera homenajeada en Cannes, donde la primera película se proyectó en el Grand Lumiere Theatre con la presencia de un emocionado Diesel y otras estrellas de la franquicia como Michelle Rodríguez, Jordana Brewster y Meadow Walker, la única hija de Paul Walker.

FAST & FURIOUS CONTINÚA CON UNA NUEVA ENTREGA

La próxima entrega de la franquicia automovilística será Fast Forever, cinta dirigida por Louis Leterrier que, tras varios retrasos, llegará a los cines el 17 de marzo 2028.

Recientemente, el propio Diesel, que de nuevo protagoniza y produce la película, ha reconocido que la presuntamente última entrega de la saga está tardando demasiado en llegar, pero ha prometido un final a la altura que no defraudará a los fans.

"A un año y nueve meses del estreno, esta va a ser un bombazo... los fans que la han apoyado se merecen un final digno. Casi tres décadas luchando por cada fotograma. Los mejores fans del mundo... cada minuto ha merecido la pena", afirmó Diesel en sus redes sociales.