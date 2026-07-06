Archivo - Vin Diesel promete que Fast Forever será "un final "increíble" para la saga Fast and Furious - STEFANO COSTANTINO / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Vin Diesel se despedirá definitivamente de su icónico personaje, el rebelde e indomable Dom Toretto, en Fast Forever, la película encargada de poner el broche final a su trepidante franquicia automovilística. Ahora, el actor ha dado a los fans la actualización sobre el filme que tanto tiempo llevaban esperando: "un final increíble".

"Estoy en el set. Aquí todo el mundo está dándolo todo", afirmó Diesel en su Instagram con un vídeo entre bastidores. "Solo quería tomarme un momento para... daros las gracias. Sois el mejor público del mundo, los mejores fans del mundo", añadió.

"Habéis tenido paciencia con la industria, con el estudio y también conmigo. Durante estos últimos tres años y medio hemos estado trabajando sin parar para intentar hacer el final más increíble posible", aseguró Diesel.

LOS FANS SIGNIFICAN MUCHO PARA DIESEL

"Pero hay algo que tengo claro: siento vuestro apoyo, y eso significa muchísimo para mí. Así que, dejadme volver al rodaje, pero quiero que sepáis que espero estar a la altura y haceros sentir orgullosos a todos", concluyó Diesel. Con estas palabras, la estrella de sagas como xXx y Pitch Black no solo confirma que el rodaje de Fast Forever ya está en marcha, sino también que está volcando todo su esfuerzo en la película para darle a sus fans el desenlace que llevan tanto tiempo esperando.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama de Fast Forever, que volverá a estar dirigida por Louis Leterrier, permanecen bajo llave. Además de Diesel, la cinta también contará con Michelle Rodríguez retomando su papel de Letty, el futbolista del Al-Nassr FC Cristiano Ronaldo, y se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, también retomen en ella sus respectivos roles.

Por otra parte, el actor también tiene en marcha otros proyectos, como la nueva entrega de la saga Riddick: Furya, Rock 'Em Sock 'Em, o retomar su papel de Kaulder en una secuela de El último cazador de brujas. Asimismo, Diesel también anunció recientemente que la franquicia Fast and Furious continuará con varios proyectos televisivos.