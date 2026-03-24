Vin Diesel rinde homenaje a la saga Fast and Furious y adelanta un emotivo final - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Fast Forever será la cinta con la que Vin Diesel ponga el broche de oro a su adrenalínica franquicia automovilística. El actor, que interpretará por última vez a Dom Toretto, ha rendido un sentido homenaje a la saga y adelanta que este capítulo final, que llegará a los cines el 18 de marzo de 2028, será especialmente emotivo.

"Cinco años. Ocho directores. Incontables guionistas, miembros del equipo y actores, cada uno aportando algo auténtico a una saga que ha sobrevivido a las modas, a los escépticos y al paso del tiempo", expone Diesel en Instagram. "Eso no ocurre por casualidad... sucede porque la gente se entrega a algo más grande que cualquier individuo", afirma acompañando su publicación de una foto junto al guionista Michael Lesslie (Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha).

"Escuchando lo que planea aportar para pulir el próximo capítulo, volvió esa misma sensación: una historia con algo verdadero latiendo en su interior. Cerrar un capítulo trae consigo un peso especial. Una responsabilidad que sientes en el pecho, hacia todos los que dieron algo para llegar hasta aquí, hacia el público que se mantuvo fiel. No se toma a la ligera. Se convierte en combustible. Y cuando descubres que volverás a Los Ángeles... de vuelta a las calles donde todo comenzó, todo encaja", continúa explicando Diesel sobre la participación de Leslie como guionista.

"La ciudad que hizo que la primera película cobrara vida continúa allí, firme, sosteniéndose. Volver a casa para cerrar la historia como se debe. Eso no es logístico, es un regalo. Mi madre voló desde Nueva York esta semana para leer mi guion de Mattel. Ha leído todos mis guiones desde antes de mi debut en Sundance en 1997", añadió.

"Todos. ¡Incluso el cortometraje que llevé a Cannes en 1995! Jaja. Su reacción a esta historia fue más que una historia sobre un juguete. Era sobre ella, su familia, su historia", confesó Diesel. "Verse a sí misma entrelazada en algo que vivirá en hogares de todo el mundo. Eso es lo mismo que siento con Fast. Eso es lo mismo que siento con cualquier historia que merezca ser contada: en algún lugar alguien se reconoce en ella. Ese tipo de momento no tiene nombre. Simplemente cala en lo más hondo y permanece", añadió el intérprete.

"Eso es lo que me mantiene aquí: la unión de artistas alrededor de algo que realmente importa. Una conversación lleva a otra. Una colaboración abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Nadie hace esto solo. Nadie lo ha hecho jamás. La voluntad de construir algo juntos, algo que ninguno de nosotros podría crear por sí mismo, eso es lo que más amo de este trabajo. Siempre lo ha sido", concluyó Diesel.

EL FIN DE UNA ERA

Así, con esta reflexión y la incorporación de Leslie a la hipertaquillera franquicia de Fast and Furious como guionista para cerrar su última etapa, Diesel da a entender que Fast Forever devolverá a la saga a sus orígenes y honrará su legado.

Diesel ha sido uno de los pilares centrales de la saga Fast and Furious, que arrancó en 2001. El actor y protagonista de las también franquicias Triple X y Pitch Black, ha interpretado al indómito Dom Toretto en todas las películas excepto en la segunda entrega, 2 Fast 2 Furious, y en Tokyo Drift únicamente tuvo un cameo al final del filme.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama de Fast Forever permanecen en secreto. Dirigida nuevamente por Louis Leterrier, además de Diesel y Michelle Rodríguez, que retomará su papel de Letty, la cinta también contará en su reparto con el futbolista del Al-Nassr FC, Cristiano Ronaldo. Además, se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, que ya protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, también retomen en ella sus respectivos papeles.