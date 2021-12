Uno de los villanos de Spider-Man No Way Home tendrá su película en solitario

21 Dic.

Spider-Man No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ha contado con el regreso de cuatro villanos: Electro (Jamie Foxx), el Duende Verde (Willem Dafoe), el Hombre de Arena (Thomas Hayden Church), Lagarto (Rhys Ifans) y Doctor Octopus (Alfred Molina). Ahora se ha revelado que uno de ellos podría tener su propia película.

Según Murphy's Multiverse, Sony está barajando seriamente que Electro protagonice una cinta en solitario. Sin embargo, la publicación destaca que el proyecto aún no está confirmado ni ha recibido luz verde por parte del estudio.

"A lo largo de los años, Sony ha desarrollado muchos proyectos que no han llegado a producción, por lo que no hay garantía de que, incluso con la gran respuesta al regreso de Foxx como Electro, esto sea diferente. En desarrollo no significa en producción", señala Murphy's Multiverse.

Foxx dio vida por primera vez a Electro, cuyo nombre real es Max Dillon, en The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro. Regresó en Spider-Man: Sin camino a casa con un nuevo aspecto, mucho más parecido al de los cómics que al que mostró en su primera aparición.

El Universo Spider-Man sumó dos nuevos títulos con Venom y Venom: Habrá matanza en 2018 y 2021. No se sabe si la película de Electro saldrá adelanta, pero Sony lanzará el 28 de enero de 2022 Morbius con Jared Leto en el rol del vampiro. Kraven el Cazador también dará el salto a la gran pantalla en 2023 con Aaron Taylor-Johnson dando vida al personaje principal.

Cabe destacar que Foxx tiene una agenda de lo más apretada. They Cloned Tyrone, Strays, Day Shift, God Is a Bullet, All-Star Weekend, Groove Tails, The Burial, Signal Hill y The Wild Bunch son sus próximos proyectos.