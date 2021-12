Spider-Man No Way Home: La condición que impuso Electro (Jamie Foxx) para volver a Marvel

Spider-Man No Way Home: La condición que puso Jamie Foxx para volver como Electro

Spider-Man No Way Home: La condición que puso Jamie Foxx para volver como Electro - SONY PICTURES

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) traerá de vuelta a varios de los villanos de la franquicia arácnida gracias al multiverso. Uno de ellos es Max Dillon, personaje que encarnó Jamie Foxx en 2014 en la cinta de Marc Webb The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro. El villano regresa, ahora dentro del Multiverso Marvel, aunque su retorno estaba sujeto a una curiosa condición impuesta por el propio Foxx.

Amy Pascal, productora ejecutiva de Sony Pictures, comentó durante una entrevista concedida a Comic Book que le prometieron a Foxx "que Electro no sería azul" para traer de vuelta a su personaje en Spider-Man: No Way Home.

Tal y como se ha mostrado en los recientes avances del filme, el que fuera enemigo del trepamuros de Andrew Garfield ha sido completamente rediseñado, mostrando una versión actualizada de su clásico atuendo en las grapas desechando por completo el aspecto con el que apareció anteriormente.

Sin embargo, este no es el único cambio significativo ya que, no sólo presenta un nuevo y resplandeciente look, también, sus temibles poderes muestran que los rayos son amarillos, un detalle que otorga más fidelidad con su contrapartida en las viñetas.

El retorno del electrizante malvado es posible gracias a las puertas abiertas a los diferentes universos a través de las que volverán otros villanos de las anteriores películas de la franquicia arácnida como el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Hombre de Arena encarnado por Thomas Hayden Church o el Duende Verde de Williem Dafoe.

Será el 16 de diciembre cuando Spider-Man: No Way Home llegará a lso cines protagonizada por Tom Holland como Peter Parker y Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Completan el reparto rostros conocidos como Benedict Wong, Zendaya, Tony Revolori, J.K. Simmons, Angourie Rice, Jacob Batalon o Jon Favreau.