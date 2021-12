La productora de Spider-Man confirma que Venom 3 ya está en marcha

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

Amy Pascal, productora de la saga 'Spider-Man', ha confirmado que Sony prepara una secuela de 'Venom: Habrá Matanza'. El simbionte de Tom Hardy vivirá una tercera aventura en solitario que, dada la escena post-créditos vista en la cinta en la que debutó el villano interpretado por Woody Harrelson, promete ser el crossover definitivo con el Hombre Araña de Tom Holland.

Convertido en uno de los taquillazos de este 2021 pandémico, ha superado los 483 millones de dólares en todo el mundo, era lógico que tarde o temprano Sony confirmase la tercera secuela de la saga del simbionte de Marvel, máxime tras esa mencionada escena post-créditos que descolocó a todo el fandom, dado que nadie se la veía venir.

"Estamos en las primeras etapas de desarrollo en este momento, por lo que estamos enfocados en lograr que todos vengan y vean 'Spider-Man: No Way Home'", declaró Pascal en una entrevista para Collider.

"Si ves las connotaciones evidentes de Venom y Spider-Man en los cómics, es inherente. Así que en el mundo en que Sony hizo su película del simbionte y funciona tan bien, con Tom Hardy volviéndose tan icónico al convertirse en Venom, surgió una pregunta obvia: ¿cómo comenzamos a fusionarlos [al antihéroe y al superhéroe arácnido]", declaró recientemente Kevin Feige también a Collider, sobre el desembarco de Venom al UCM.

Ahora toca esperar qué sucederá. Aunque el estreno de 'No Way Home' marcará muy posiblemente el devenir de todo el spiderverso y su conexión no solo con Venom, sino también con 'Morbius' y la anunciada película de Kraven el cazador que interpretará Aaron Taylor-Johnson.

...