MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Son muchos los artistas que en los últimos tiempos han alzado su voz contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y las redadas masivas para la detención y deportación de indocumentados. Y entre ellos se encuentra el protagonista de Andor, Diego Luna. El actor mexicano ejercía recientemente de presentador invitado en Jimmy Kimmel Live!, comenzando el programa con un poderoso monólogo sobre la comunidad inmigrante de Los Ángeles y denunciando que "demasiada gente vive con miedo".

"Quiero abordar un tema importante que está sucediendo aquí en Los Ángeles, y en todo Estados Unidos. Con todo lo que está pasando en este país en torno a la inmigración y las políticas autoritarias de Donald Trump, no es poca cosa que un mexicano sea el anfitrión de un programa tan importante", empezó exponiendo Luna.

El actor recordó la primera vez que "pisó voluntariamente" territorio estadounidense, cuando tenía 20 años, tras el éxito de la cinta de Alfonso Cuarón Y tu mamá también. "Empecé a viajar a California por trabajo y Los Ángeles se convirtió en un lugar que visitaba constantemente, no solo por mi trabajo, sino también porque me encantaba", señaló.

"Aquí gasté gran parte de mis ganancias en servicios de lavandería y alcohol. Muchas de mis neuronas murieron en esta ciudad. Conocí a personas que hasta el día de hoy están muy cerca de mi corazón. Aquí me sucedieron grandes cosas. De hecho, mi hijo nació aquí", continuó explicando el actor, remarcando que su hijo es, de hecho, "el único mexico-estadounidense real de la familia", algo por lo que siempre estará agradecido a la ciudad californiana.

LA COMUNIDAD INMIGRANTE DE LOS ÁNGELES

Luna celebró además cómo cada angelino que había conocido había disfrutado siempre enseñándole su ciudad, "su barrio, su comida, sus muchas panaderías sin gluten" e incluso "sus nuevos Teslas", al menos "antes de que Elon Musk se convirtiera en un nazi espacial MAGA".

El intérprete reconoció que acabó por sentirse "solo y nostálgico" y fue entonces cuando encontró una comunidad que le apoyó, le mostró su cariño y le recordó lo que les mantenía unidos, las "raíces comunes". "Sí, las personas que me ayudaron a levantarme eran en su mayoría gente que había dejado sus países para encontrar una nueva vida, o hijos e hijas de inmigrantes que habían venido aquí para trabajar y construir una vida sana, agradable y digna, lejos de su lugar de origen", aclaró.

"Un movimiento de esa escala... Eso no es natural, a menos que algo vaya muy, muy mal en el lugar de donde vienes", observó el actor, remarcando que "nadie abandona su tierra si no es porque de ello depende su supervivencia" ni "deja atrás su pasado, solo por diversión".

"¿Pero sabes qué? Todas las personas que conocí compartían una gratitud tácita hacia este país, un país que les abrió sus puertas. Y lo más hermoso de todo, es que todos estos inmigrantes trajeron consigo sus historias, trajeron sus lealtades, su amor, sus tradiciones, siempre con la apertura de adoptar otras nuevas, de crecer y complementarse en este vasto intercambio cultural", expuso Luna.

"HOY MUCHA GENTE SE SIENTE PERSEGUIDA"

"Nunca he sido capaz de entender del todo cómo alguien como Donald Trump es capaz de adquirir este nivel de poder. Siempre me cuesta entender cómo su discurso de odio puede arraigar en un país cuya naturaleza siempre ha sido hospitalaria", continuó el actor. El protagonista de Andor denunció que "mucha gente se siente perseguida" y demasiadas personas "viven con miedo, miedo de llevar a sus hijos al colegio, o de ir a los lugares donde se ganan la vida honradamente".

"Estas personas, son vuestros vecinos, vuestros amigos. Inmigrantes", reivindicó el actor. "Son técnicos, comerciantes, deportistas, conductores, agricultores. Pagan muchos impuestos, MUCHOS, con sus trabajos, con papeles o sin papeles... Pero eso es algo que la administración Trump no quiere que sepáis", explicó.

El actor hizo referencia además a la cantidad de "mentiras" extendidas sobre los inmigrantes, animando a la gente a compartir esas historias personales que "atestiguan lo contrario". "Hablad de ello, compartidlo. Eso ayuda. Hoy necesitan saber que no están solos. Estas han sido unas semanas oscuras, no es aceptable ni es normal separar a las familias. La violencia y el terror no están bien. Los inmigrantes necesitan saber que su lucha también es la vuestra", expuso.

Luna reiteró la importancia de que los políticos reconociesen las contribuciones de la comunidad inmigrante, pidiendo que se les ofreciese "un camino hacia la seguridad jurídica". "Esto es lo que realmente merecen vuestros vecinos, ser plenamente bienvenidos en este país al que ya pertenecen", sostuvo, para luego terminar expresando sus esperanzas de que el monólogo hubiese servido para "inspirar" a alguien a "implicarse" o, al menos, mirar el asunto "desde otro punto de vista".