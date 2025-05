Donald Trump decidió reabrir Alcatraz después de ver la película de Clint Eastwood

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Hace más de sesenta años que la prisión de máxima seguridad de Alcatraz cerró sus puertas. Ahora, Donald Trump ha abogado por su reapertura, una repentina y peregrina idea que, según señalan algunos medios, podría estar relacionada con la reciente emisión en televisión de una mítica película protagonizada por Clint Eastwood.

"¡Reconstruid y abrid Alcatraz! Durante demasiado tiempo, América ha estado plagada de delincuentes viciosos, violentos y reincidentes, la escoria de la sociedad, que nunca aportarán nada más que miseria y sufrimiento", exponía este pasado domingo 4 de mayo el presidente de los Estados Unidos en una publicación en la red social Truth Social.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué puede haber motivado la repentina resolución de Trump, The Hollywood Reporter hacía notar que precisamente este fin de semana se había emitido dos veces Fuga de Alcatraz en el canal de televisión WLRN, una vez el sábado por la noche y otra, el domingo por la mañana, es decir, horas antes del mensaje del presidente.

La cinta, dirigida por Don Siegel y basada en el libro de J. Campbell Bruce, relata cómo Frank Lee Morris (encarnado en el filme por Eastwood) elaboró un plan de escape de la cárcel junto con otros reclusos, sugiriendo que finalmente tuvieron éxito en su empresa. En la realidad, los hombres desaparecieron de la isla, pero no se sabe si lograron sobrevivir.

Por el momento, la Casa Blanca no ha confirmado que la idea de Trump sea fruto o no de un visionado de la película. Sin embargo, si así fuera, esto no solo sería revelador por la curiosa manera de elaborar nuevas políticas del presidente, sino también porque WLRN es un canal de la PBS, la red de televisión pública que Trump ha criticado duramente por su "propaganda radical y woke".

En su publicación en la red social, el presidente se dirigía a la oficina de prisiones, al Departamento de Justicia, al FBI y Seguridad Nacional, exigiendo "reabrir un Alcatraz sustancialmente ampliado y reconstruido, para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos". "Ya no seremos rehenes de criminales, matones, y jueces que tienen miedo de hacer su trabajo y permitirnos expulsar a criminales, que entraron ilegalmente a nuestro país. La reapertura de Alcatraz servirá como símbolo de ley, orden y justicia", manifestaba.

En todo caso, en declaraciones posteriores Trump clarificó que se trataba "solo de una idea" que había tenido, puesto que los "jueces politizados" quieren garantizar que los migrantes deportados tengan su debido proceso, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.