Bruce Springsteen incluye sus andanadas contra Donald Trump en su nuevo disco en directo

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Bruce Springsteen está inmerso en su gira europea con la E Street Band, un tour que arrancó el pasado 14 de mayo en Mánchester. El artista ha lanzado un EP grabado durante la noche inaugural del tour, titulado Land of Hope and Dreams, y que refleja las críticas que ha vertido el cantante hacia Donald Trump en sus actuaciones.

El EP incluye cuatro canciones y dos de las introducciones que el artista hizo antes de interpretarlas, con declaraciones que provocaron que Trump le contestara a través de su red, Truth Social. El presidente incluso pidió que se llevara a cabo una investigación federal basada en rumores sobre supuestos pagos a Springsteen y otros artistas por participar en actos de recaudación de fondos para la candidata demócrata Kamala Harris.

Durante el show en Mánchester, el cantante dijo: "La poderosa E Street Band está aquí esta noche para invocar el poder justo del arte, de la música, del rock and roll, en tiempos peligrosos. En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora".

"Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia americana que se levanten con nosotros, alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen que la libertad resuene", agregó la estrella.

Land of Hope & Dreams EP, Land of Hope and Dreams (Introduction), Land of Hope and Dreams (Live), Long Walk Home (Live), My City of Ruins (Introduction), My City of Ruins (Live), Chimes of Freedom (Live) son las pistas que componen este EP. Todas las canciones son composiciones de Springsteen, excepto Chimes of Freedom, de Bob Dylan.