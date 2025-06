El creador de Andor pide perdón a los fans de Star Wars tras destrozar una importante teoría en la temporada 2

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Andor ha llegado a su fin con su segunda temporada, una entrega que ha desmentido una importante teoría fan del universo Star Wars. Algunos espectadores esperaban ver una historia de amor entre Cassian Andor y Jyn Erso, quienes protagonizan Rogue One, pero Tony Gilroy, creador de la serie de Disney+, ha explicado por qué este romance no se desarrolló.

"Yo sabía muy bien lo que había ocurrido entre Jyn y Cassian en Rogue One y lo que había pasado en el ascensor", declaró Gilroy a Collider. "Conocía esa escena muy, muy bien. Probablemente volví a verla y a revisarla. Me alegré de comprobar que mi recuerdo incluía todas las tomas alternativas y detalles, y me encantó ver cómo la habíamos editado, lo ambigua que resultaba, y luego dejé de preocuparme. Pensé: 'Vale. Tiene sentido'", añadió.

Esta visión le otorgó la libertad creativa necesaria para explorar las relaciones anteriores de Cassian en Andor sin sentirse excesivamente atado a las interpretaciones del final de Rogue One. Como resume Gilroy: "Quiero decir, ¿por qué no cogerías de la mano a alguien en el fin del mundo?".

"Los dos son bastante abiertos sexualmente a su manera", continuó Gilroy al abordar la historia entre Cassian y Bix en el universo de Andor. "Creo que la primera persona con la que se acostaron fue el uno con el otro. ¿Quién sabe qué edad tendrían en Ferrix? Probablemente muy, muy jóvenes. Y con el tiempo estuvieron juntos y separados. Timm inicia la serie, y ¿quién lleva la batuta en esa relación? Cassian sin duda tiene un historial sentimental muy amplio, aunque solo veamos un poco, y él mismo lo menciona; su madre lo regaña por todas sus novias, y también está Windi en Niamos. Creo que tienen una idea muy sana de las diferentes modalidades del amor", argumentó.

"Me sentí mal por las personas que habían dedicado tanto tiempo a los fan fictions y cosas por el estilo", reconoció Gilroy sobre el descontento de los fans que apostaban por un romance entre Cassian y Jyn. "La gente realmente se había involucrado a fondo. No se considera canon, y no es algo a lo que deba prestar atención, pero ellos trabajaron duro en eso y significaba mucho para ellos. No quieres pisotear el jardín de flores de alguien, ¿sabes? Pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Estoy seguro de que habrá alguien que nunca lo supere. Lo siento de verdad", concluyó.