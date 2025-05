El final de Andor, explicado: ¿Quién es Galen Erso y cómo conecta con La estrella de la Muerte de Star Wars?

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de los tres últimos episodios de la segunda temporada de Andor, la ficción de Star Wars ha llegado a su fin. Puesto que actúa a modo de precuela de Rogue One, la serie termina conectando directamente con la cinta de 2016, colocando a sus personajes, y en especial al de Diego Luna, en sus casillas de salida para arrancar la misión que dará lugar a la más clave victoria rebelde sobre el Imperio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ambientados en el 1 BBY, es decir, un año antes de la Batalla de Yavin y justo antes de los eventos de Rogue One, los capítulos finales de Andor relatan cómo la Alianza Rebelde llega, al fin, a conocer que el Imperio está construyendo un arma de destrucción planetaria: la Estrella de la Muerte. Así, en el episodio 10, Luthen Rael se reúne con Lonni Jung, infiltrado dentro del BSI desde hace años, que le revela que el supuesto proyecto de independencia energética del Imperio no es más que una tapadera para la construcción de una poderosa arma.

Tras matar al informante, Luthen se prepara para escapar, destruyendo toda prueba incriminatoria en su tienda de antigüedades, pero Dedra Meero aparece para detenerle. Aunque el líder rebelde trata de quitarse la vida, los soldados le llevan a un hospital cercano, con la intención de salvarle para así poder interrogarle y sonsacarle datos, lugares y nombres sobre las ya no tan incipientes fuerzas rebeldes.

Queda entonces en manos de Kleya, la asistente de Luthen y, tal y como se muestra a lo largo del episodio, prácticamente su hija adoptiva, el deber de evitar a toda costa que el Imperio descubra lo que saben. Así, la mujer se infiltra en el hospital y desconecta a Luthen de los aparatos que lo mantenían con vida.

¿QUIÉN ES GALEN ERSO EN STAR WARS?

Desesperada por transmitir los últimos descubrimientos de su maestro, Kleya va a un piso franco y manda una señal de socorro, a la que enseguida responde Cassian. "Ghorman. Scarif. Kyber. Krennick. Erso", se repite el personaje de Elizabeth Dulau, hasta trasladar también esa información vital también a Cassian.

Las palabras tienen que ver con los planes secretos del Imperio y resultan particularmente interesantes porque ponen a los rebeldes sobre la pista del ingeniero Galen Erso, figura clave en Rogue One que fue interpretado en la gran pantalla por Mads Mikkelsen.

Erso es una de las mentes más brillantes de toda la galaxia, un teórico, matemático y físico experimental y una de las mayores autoridades galácticas en cristalografía y enriquecimiento de energía. Su genialidad lo llevó a ser reclutado, en contra de su voluntad, por el Imperio Galáctico para trabajar en el desarrollo de la Estrella de la Muerte.

Es, como bien sabrán los seguidores de la saga, el padre de Jyn Erso, la protagonista de Rogue One encarnada por Felicity Jones y sus actos y lo que hizo al frente del desarrollo del superarma del Imperio, y cómo modifició en secreto el diseño de la Estrella de la Muerte, será clave para el futuro de Star Wars cambiando para siempre el destino de toda la galaxia.

LA DESCONFIANZA EN LAS FILAS REBELDES

Acompañado de K-2SO, su inseparable droide en la cinta de Gareth Edwards y que la ficción de Disney+ ya presentaba en el penúltimo arco, tras la masacre de Ghorman, Cassian logra llevar a Kleya hasta Yavin. No obstante, los rebeldes de la base y, muy en especial, Bail Organa, se muestran desconfiados ante la información que les transmite. Movidos por su recelo hacia Luthen, los líderes de la Alianza señalan la posibilidad de que este fuese engañado por el BSI, el servicio de contraespionaje e inteligencia imperioal, y la pista sobre la misteriosa arma no sea más que una trampa.

En todo caso, en los últimos compases de la ficción, el informante que mantiene a los rebeldes al tanto de los pasos de Saw Gerrera establece contacto desde Kafrene, negándose a hablar con nadie que no sea Cassian. Y a pesar de lo sospechoso de la situación, Cassian recibe permiso para reunirse con él, algo que remite directamente al inicio de Rogue One.

El capítulo acaba mostrando el destino de algunos personajes de la serie, con Kleya integrándose en la Rebelión, Dedra encarcelada y Krennic supervisando la construcción de la Estrella de la Muerte (cuyos planos Cassian ayudará a robar junto a Jyn Erso en un último sacrificio). Por otro lado, sorprendentemente el episodio revela lo que fue de Bix, que se encuentra a salvo en Mina-Rau... con un niño en brazos, presumiblemente fruto de su relación con Cassian.