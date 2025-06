Disney le dijo a Tony Gilroy, creador de Andor, que "el streaming está muerto"

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Andor concluyó el mes pasado con el estreno de su temporada 2, que ha sido un gran éxito de crítica. La serie, que consta en total de 24 episodios, es una precuela de la película Rogue One, también encabezada por Diego Luna, y creada por Tony Gilroy. Recientemente, el autor ha revelado cuál ha sido el presupuesto total de la ficción, además de desvelar los problemas que afrontaron a la hora de lograr esta cifra.

"Quiero decir, para Disney esto son 650 millones de dólares," dijo Gilroy durante una aparición en el ATX Television Festival. "Para 24 episodios, nunca tuve que tomar nota. Dijimos 'Fuck the Empire' (Que le den al Imperio) en la primera temporada, y ellos dijeron: '¿Podríais no hacer eso, por favor?'. En la temporada 2 dijeron: 'El streaming está muerto, no tenemos el dinero que teníamos antes'. Así que peleamos mucho por el presupuesto, pero nunca recortaron nada. Esa libertad viene con responsabilidades", esgrimió.

La producción de la segunda temporada de Andor se vio afectada debido a las huelgas en Hollywood, y una fuente cercana a la ficción afirmó que los paros de los sindicatos añadieron aproximadamente 20 millones de dólares en costes de paralización al presupuesto.

Respecto a los límites en la libertad creativa, Gilroy contó: "Trabajé en Rogue One, así que sabía cuáles eran los niveles permitidos de violencia, y de hecho las reglas se relajaron considerablemente. Sí, no podemos mostrar piel, pero comencé muy conscientemente la primera escena en un burdel solo para ver qué pasaba y hasta dónde podíamos llegar. Hay sexo... Era algo que probablemente en algún momento parecía que iba a generar mucha ansiedad, y al final resultó ser una tontería durante toda la serie".

Gilroy contó previamente a Variety que "escribió un informe legal" a Disney cuando intentaba que el estudio le permitiera decir "fuck the empire" en la serie, explicando: "Escribí sobre esto y dije: 'Aquí está por qué creo que es económicamente prudente, y aquí está por qué creo que es bueno'".

"Disney no nos dejó usarlo," agregó el director Benjamin Caron. "Así que lo cambiamos por 'fight the empire'. Recuerdo que tuve una llamada con Tony Gilroy diciendo: '¿Nos saldremos con la nuestra?'", rememoró, algo que finalmente no ocurrió.