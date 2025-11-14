VÍDEO: Cynthia Erivo protege a Ariana Grande tras ser asaltada por un fan en el estreno de Wicked: Parte 2

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Ante la inminente llegada de Wicked: Parte II (Wicked: For Good), que se estrenará en cines el próximo 21 de noviembre, el reparto de la cinta se encuentra actualmente inmerso en la promoción acudiendo a diversos estrenos. Ha sido precisamente en el marco de una premier donde Cynthia Erivo ha tenido que salir en defensa de Ariana Grande, protegiendo a la artista de espontáneo que la asaltó.

Las intérpretes se encontraban recorriendo la alfombra amarilla en el estreno de la película en Singapur cuando, de repente, un hombre de entre el público se saltó las medidas de seguiridad corrió hacia ellas. El alocado fan, puso su brazo sobre el hombro de una visiblemente asustada Grande.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

Según se puede observar en los vídeos que ya circulan por redes sociales, antes incluso de que los guardaespaldas lidiasen con la situación, fue la propia Erivo quien tomó cartas en el asunto, apartando con decisión al fan y abrazando a su compañera de reparto, a quien también se apresuraba a consolar Michelle Yeoh.

this is the worst thing to happen i can’t believe i saw ariana get harrassed in front of my own eyes… and she was about to reach me too 😞😞😞😞😞 pic.twitter.com/AEeph52us1 — dhya IS SEEING ARI 🩵 (@lanagrandes) November 13, 2025

El agitador ha sido identificado como Johnson Wen que, conocido en redes como Pyjama Man, no es la primera vez que hace algo similar, ya que en el pasado ha saltado al escenario en conciertos de Katy Perry y the Weeknd, entre otros. "Querida Ariana Grande: Gracias por dejarme saltar contigo sobre la alfombra amarilla", escribió Wen en su cuenta de Instagram, compartiendo un vídeo del momento y siendo ampliamente criticado por ello.

Wen podría no salir impune de sus actos y es que, según informa BBC News, ha sido acusado de alterar el orden público, enfrentándose a una multa de 2.000 dólares de Singapur (equivalente a unos 1.540 dólares estadounidenses) de ser declarado culpable.

Dirigida de nuevo por Jon M. Chu, Wicked: Parte 2 llegará a los cines el próximo viernes 21 de noviembre y, además de con Erivo y Grande, cuenta en su reparto con Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.