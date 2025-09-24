Elphaba lidera la rebelión contra el mago de Oz en el tráiler final de Wicked Parte II

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Wicked Parte II (Wicked For Good), la secuela de la exitosa adaptación del musical de Broadway dirigida por Jon M. Chu, aterrizará en los cines el próximo 21 de noviembre. A tan solo dos meses para su estreno, el filme protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande ha lanzado un épico y revelador tráiler final en el que Elphaba encabeza la rebelión contra el mago de Oz mienetras Dorothy, el Hombre de Hojata y el Espantapájaros irrumpen en Oz.

El avance, de tres minutos de duración, comienza mostrando la nueva vida de Glinda (Grande), convertida en el símbolo de la bondad. "Es más importante que nunca que subas los ánimos a todos como tú sabes", le dice Madame Morrible, encarnada por Michelle Yeoh, mientras se ve cómo se adapta al glamuroso estilo de vida que lleva en palacio de la Ciudad Esmeralda, lleno de ventajas. A continuación Elphaba (Erivo), demonizada como la Bruja Malvada del Oeste irrumpe en un acto público volando en su escoba y escribe en el cielo un mensaje que desata el caos: "Nuestro mago miente".

Glinda y Elphaba van a poner a prueba su amistad, ya que cada una ve la situación de una manera distinta. "Soy un personaje público la gente espera que...", comienza el personaje de Grande "Mientas" interrumpe la bruja verde. "Que sea una inspiración", corrige Glinda antes de que comiencen a luchar entre ellas.

Sin embargo, el personaje de Erivo sigue decidida a hacer frente al mago de Oz, al que no duda en buscar. "Traedme la escoba de la Bruja malvada del Oeste como prueba de que ha muerto", exige a Dorothy, el hombre de hojalata, el léon y el espantapájaros en un momento dado. A partir de entonces, la guerra se desata en Oz, momento en el que Glinda decide proteger a su amiga pase lo que pase.

Wicked Parte 2 retoma la historia justo donde terminó la primera película, con una exiliada Elphaba, ahora conocida como la Bruja Malvada del Oeste, que lidera una resistencia contra el régimen del Mago en defensa de los animales silenciados, mientras Glinda se ha convertido en un rostro público del gobierno, y, a pesar de estar en una posición muy diferente a la de su amiga, intenta tender puentes entre ambas que intensifican la tensión entre ellas y el mundo de Oz.

Dirigida nuevamente por Jon M. Chu, Wicked: For Good también contará en su reparto con los regresos de Ethan Slater como Boq y Marissa Bode como Nessarose, entre otros.