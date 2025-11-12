Universal intentará repetir la fórmula de Wicked con Sabrina Carpenter y Alicia en el país de las maravillas - CONTACTO/UNIVERSAL

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de la primera entrega de Wicked, y a la espera de que su secuela vuelva en unos días a arrasar en cines, Universal busca repetir la fórmula del éxito en este caso con Sabrina Carpenter, en lugar de Ariana Grande, como protagonista y con la historia de Alicia en el país de las maravillas, en lugar de la de El mago de Oz, como motor.

La cantante, compositora y actriz estadounidense, recientemente se hacía con seis nominaciones a los premios Grammy 2026, producirá y protagonizará una película basada en el clásico de Lewis Carroll. Según informa The Hollywood Reporter, Lorene Scafaria (Estafadoras de Wall Street, Succession) firmará y dirigirá la cinta, que será un musical.

Marc Platt, responsable de la producción de Wicked (tanto el espectáculo de Broadway como los largometrajes protagonizados por Cynthia Erivo y Ariana Grande) producirá el proyecto junto a Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton de Alloy Entertainment.

De acuerdo a las fuentes, Carpenter se habría puesto en contacto con el estudio hace aproximadamente un año con algunas ideas concretas y a medida que el concepto evolucionó, se fueron incorporando los productores y Scafaria.

Aunque la obra de Carroll es de dominio público, en el cine, la historia de Alicia y su onírico viaje ha estado intrínsecamente ligada a Disney, cuya cinta de animación de 1951 es uno de sus clásicos y que en 2010 lanzó un 'live-action' dirigido por Tim Burton y con Mia Wasikowska como la heroína titular y Johnny Depp como el Sombrerero Loco. El filme contó con una secuela, Alicia a través del espejo, estrenada en 2016.

Si bien Carpenter ha ganado especial reconocimiento en los últimos años por su faceta musical, también ha aparecido en numerosas películas y ficciones, como ¡Emergencia!, Tall Girl, Clouds o Riley y el mundo.