El universo Wicked toma Madrid con los trajes originales de Glinda y Elphaba

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Con motivo del inminente estreno de Wicked Parte II, que llegará a los cines el próximo 21 de noviembre, Universal Pictures abre en Madrid un espacio en el que se exponen los trajes originales que lucieron sus dos protagonistas, Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba) en la primera película. Además, los estudiantes del Centro Superior de Diseño de Moda han reinterpretado el vestuario de las protagonistas.

Las piezas, que estarán expuestas en la tienda WOW Concept de calle Serrano, 52 hasta el 6 de enero, incluyen el vestido, la corona y la varita de Glinda que Grande portó en el primer filme de Wicked, así como el traje original de Elphaba que vistió Erivo en la cinta, además de su escoba y su sombrero.

La primera película, estrenada el pasado año, fue galardonada con el Oscar a mejor vestuario. De los dieciséis diseños realizados por los estudiantes del Centro Superior de Diseño de Moda, seis fueron seleccionados para la exposición: tres reinterpretando el vestuario de Glinda, y otros tres, el de Elphaba.

Ariadna Gómez, creadora junto a Rubén Molina y Lucía Montes de una de las piezas, explica que la burbuja en la que se transporta el personaje de Grande, la Bruja Buena del Norte, fue un elemento clave de inspiración para ellos. "Queríamos que hubiera una dualidad entre la burbuja y la personalidad de ella", relata, apuntando que experimenta un arco de personaje significativo. El abrigo, que recrea dicha burbuja, esconde dentro un corsé de rayas "inspirado en el uniforme" de la universidad de Shiz, según señala su compañero.

En la película, Glinda muestra al principio una apariencia altiva, pero sus barreras van cayendo a medida que su relación con Elphaba se hace más estrecha. Miguel Silvestri, responsable junto a Diego Astolfi y Virginia Miti de otro de los diseños inspirados en el personaje de Grande, asegura que su pieza trata de reflejar la "complejidad" de Glinda utilizando vestuario "que normalmente se usa como prendas interiores, como el cancán o el corsé transparente", para mostrar la interioridad del personaje.

LAS DISTINTAS CAPAS DE ELPHABA

Por su parte, Gabriela Conde, cocreadora de uno de los diseños inspirados en Elphaba, señala que recurrieron a diversas capas y texturas en su pieza para tratar de mostrar las distintas capas de su personalidad, algunas de ellas "rígidas y firmes, que reflejan cómo se proyecta ella". Además, el diseño incluye unas plumas con motivo de los animales que ella defiende "porque se siente también silenciada como ellos".

Wicked Parte II retoma la historia justo donde terminó la primera película, con una exiliada Elphaba, ahora conocida como la Bruja Malvada del Oeste, que lidera una resistencia contra el régimen del Mago en defensa de los animales silenciados, mientras Glinda se ha convertido en un rostro público del gobierno y, a pesar de estar en una posición muy diferente a la de su amiga, intenta tender puentes entre ambas, lo que intensifica la tensión entre ellas y el mundo de Oz.

Estrenada el pasado año, Wicked recaudó más de 755 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la adaptación de un musical de Broadway más taquillera de la historia. Su secuela, que contará con Jon M. Chu de nuevo tras las cámaras, verá la luz en cines el 21 de noviembre.