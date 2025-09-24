Confirmada la gran teoría fan sobre Dorothy en Wicked: For Good

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

La expectación en torno a Wicked: Parte II (Wicked: For Good), la secuela del taquillero filme dirigido por Jon M. Chu y protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande, ha dado pie a multitud de teorías por parte de los fans. Una de ellas tenía que ver con que el personaje de Dorothy no fuera más que una mera presencia sin rostro, de forma similar al musical de Broadway en el que se basa el filme. Ahora, las propias protagonistas de la cinta, que verá la luz el 21 de noviembre, parecen haber confirmado esta teoría.

Como algunos fans venían sospechando, Dorothy no será un personaje como tal en la película, sino una figura vista desde la distancia o de espaldas, como ya apareció en el tráiler de la película. "Creo que es algo maravilloso", manifestó Erivo en una entrevista concedida a Empire, "porque así todos pueden conservar a la Dorothy que conocen", continuó. En 1939, Judy Garland dio vida al personaje en El Mago de Oz, filme dirigido por Victor Fleming.

No obstante, la mera existencia del personaje de Dorothy tendrá un gran impacto en la historia de Elphaba y Glinda. El medio también compartió vía X un vistazo a una escena que adelanta una confrontación entre la Bruja Mala del Oeste, interpretada por Erivo, y la Bruja Buena del Norte, a quien da vida Grande. Además, pueden verse tras ellas los restos de la casa de los tíos de Dorothy, que sale volando por los aires hasta Munchkinland cuando se desata un terrible tornado.

"Me encanta el pequeño toque de malicia que Glinda tiene hacia Dorothy", admite Grande a propósito de su personaje. "¡Podría haberle dicho que tomara el tren a la Ciudad Esmeralda! Pero no lo hizo. ¡Eso es un poco sospechoso, Glinda! Así que me volqué de lleno en la idea de que Glinda pusiera los ojos en blanco cada vez que tenía que lidiar con Dorothy", explica, a propósito del momento de la historia en que Glinda indica a la niña que debe seguir el camino de baldosas amarillas para encontrar al Mago de Oz.

En una entrevista concedida a Cinnemablend, Chu, director tanto de Wicked como de su secuela, reveló que ya habían fichado a la actriz que dará vida a Dorothy. Por el momento, se desconocen detalles al respecto, pero algunos fans especulan que la elegida podría ser Alisha Weir (Maltilda: El musical, Abigail).

"La veis en algunos de nuestros avances. ¿Cuánto veis de Dorothy? Voy a dejar que la gente... No puedo confirmar ni negar cuánto se ve de ella. Diré que creo que es importante, sea quien sea Dorothy para ti, intentar respetar eso tanto como sea posible", adelantó Chu, asegurando que Wicked conecta con la película original de El Mago de Oz "más que nunca" en esta segunda parte, que verá la luz en cines el 21 de noviembre.