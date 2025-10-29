Primeras reacciones de Wicked 2 prometen "un final épico y desgarradoramente tierno" y ensalzan a Grande y Erivo

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Queda poco menos de un mes para que Wicked 2 llegue a los cines, el próximo 21 de noviembre. De momento, las primeras reacciones de aquellos críticos que han podido disfrutar por adelantado de la cinta son muy positivas. Y es que la secuela no solo promete seguir los pasos de su predecesora, sino que además podría llegar a superar su éxito, tanto en taquilla como en la temporada de premios.

"Todas las buenas acciones se ven recompensadas en Wicked 2", comienza exponiendo en su cuenta de X, antes Twitter, Destiny Jackson, de Deadline. "Es un final épico y conmovedoramente tierno para una de las amistades más dinámicas de la historia de la cultura pop. Los fans del musical de Broadway encontrarán mucho que disfrutar, con sorpresas del tamaño de un beso de mariposa", añade.

#WickedForGood



All Good Deeds Go Rewarded in Wicked: For Good. It’s an epic and heartbreakingly tender conclusion to one of the most dynamic friendships in pop culture history. There’s a lot for fans of the Broadway show to love with butterfly kiss sized surprises in store. pic.twitter.com/lTVqbZfawH — Destiny Jackson (@DestinyDreadful) October 28, 2025

Por su lado, Jazz Tangcay, de Variety, avisa de que el filme "supera todas las expectativas", alabando además la actuación de las protagonistas. "Jon M. Chu es un genio en la forma en que lleva esto a su fin. Las historias de Elphaba y Glinda se amplían y te dejan con un golpe emocional en el estómago al final. Cynthia Erivo está magnífica, pero prepárate para Ariana Grande, que lleva esta interpretación a otro nivel y ofrece una actuación magistral", escribe, remarcando también "la construcción del mundo, el vestuario y la fotografía de Alice Brooks".

Get ready because #WickedForGood exceeds all expectations. Jon M. Chu is a genius in the way he brings this to a close. Elphaba and Glinda’s stories are expanded, and leave you with an emotional gut punch at the end. Cynthia Erivo is magnificent, but get ready for Ariana Grande… pic.twitter.com/rozw66JyEo — Jazz Tangcay (@jazzt) October 28, 2025

"¡Ayer mismo hablé con Jon M. Chu en el Festival de Cine SCAD ante un público muy entusiasta! Por fin puedo compartir que he visto Wicked 2 y ¡lo ha vuelto a hacer! Es preciosa, llena de sentimiento y tiene un final perfecto. Un final precioso", expresa una periodista de Vanity Fair.

I spoke w/Jon M. Chu at the SCAD Film Festival just yesterday in front of a very enthusiastic crowd! Now I can finally share that I've seen Wicked: For Good and he's done it again! It's gorgeous, full of heart, and sticks the landing. A beautiful finale. pic.twitter.com/fjn33WML2C — Rebecca Ford (@Beccamford) October 28, 2025

Otras críticas han incidido en cómo Wicked 2 consigue ampliar el material original. "Si la primera parte de Wicked fue fiel al guion original, Wicked 2 amplía el universo para crear una versión completa y diferente (pero igual) y extremadamente emotiva del segundo acto. Es una montaña rusa de emociones, te rompe el corazón, es sexy y todo lo que podrías desear", expone un usuario, mientras otro señala cómo las actrices "llevan sus interpretaciones a otro nivel con actuaciones que te dejan con la boca abierta".

If Wicked part one was faithful to the blueprint of the stage, Wicked: For Good builds out the world to create a full and different (but the same) and extremely emotional version of act 2.



It’s a thrill ride and a heartbreaker and it’s sexy and everything you want it to be. — David Gordon (@MrDavidGordon) October 28, 2025

Saw wicked for good last month and believe me when i say that it expands and deepens the original source material in generally exciting and innovative ways. Cynthia and Ari take their performances to the next level with jaw dropping performances. The film fully sticks the landing — Chris Murphy (@christress) October 28, 2025

Estrenada el pasado año, Wicked recaudó 755 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la adaptación de un musical de Broadway más taquillera de la historia. Además, la cinta recibió diez nominaciones a los Oscar (si bien se hizo con solo dos estatuillas). Es de esperar que la secuela vuelva a tener un desempeño notable en salas y sea una firme candidata a los premios de la Academia.