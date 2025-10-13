Así son las dos canciones inéditas de Elphaba y Glinda en Wicked 2

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Wicked Parte II (Wicked: For Good), la secuela de la adaptación del mítico musical de Broadway, dirigida por Jon M. Chu, aterrizará en los cines el próximo 21 de noviembre. El anuncio de que la cinta incluirá dos temas inéditos, interpretados por Cynthia Erivo y Ariana Grande, elevó aún más las expectativas en torno a esta. Una decisión que el realizador ha explicado, asegurando que "necesitaban" esas canciones.

"Para mí, lo que creo que necesitaba la segunda parte era mostrar más acerca de las experiencias individuales de estas mujeres", aseguró Chu en un encuentro en el marco de Contenders Film, un evento organizado por el medio estadounidense Deadline en Londres.

En el caso de Elphaba, el personaje de Erivo, el director quería explorar la "soledad" que puede llegar a sentir, pues "cuando tomas una decisión así, tienes que enfrentarte al poder y sientes que eres la única que lo hace". "Es una experiencia muy dura y solitaria", remarcó.

"¿Y qué pasa cuando eres alguien como Glinda, que tiene esa burbuja protectora, en la que nunca tienes que enfrentarte a la verdad si no quieres? ¿Eres capaz de romper tu burbuja de privilegios?", planteó Chu a propósito del personaje de Grande. "Para mí, esas eran las grandes preguntas de la saga Wicked", aseguró.

"Necesitábamos más canciones porque necesitábamos más vías para llegar hasta esas reflexiones", explicó. Se trata de No Place Like Home, interpretada por Erivo, y The Girl in the Bubble, a cargo de Grande. Dos nuevos temas que, en palabras de Chu, "nos permiten ser testigos de cómo gestionan estos pensamientos". Además, apuntó que los musicales "son geniales" porque permiten "profundizar en esos personajes, sus mentes y aquello por lo que están pasando".

CANDIDATAS AL OSCAR

El pasado mes de septiembre se dio a conocer que la secuela de Wicked incluiría estas dos canciones compuestas especialmente para las actrices por Stephen Schwartz, responsable tanto de la banda sonora original del musical como de su adaptación a las películas. Así, a diferencia de los de primera cinta, estos dos temas sí podrán optar al Oscar en la categoría de mejor canción original. Además, Schwartz ya adelantó que también ha incorporado nuevo material a las canciones ya conocidas del Acto II del musical de Broadway.

Wicked Parte 2 retoma la historia justo donde terminó la primera película, con una exiliada Elphaba. Ahora conocida como la Bruja Malvada del Oeste, lidera una resistencia contra el régimen del Mago en defensa de los animales silenciados, mientras Glinda se ha convertido en un rostro público del gobierno y, a pesar de estar en una posición muy diferente a la de su amiga, intenta tender puentes entre ambas, que intensificarán la tensión entre ellas y el mundo de Oz.