VÍDEO: Los actores Oppenheimer abandonan la premiere en Londres para unirse a la huelga

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), que agrupa a más de 160.000 profesionales, se declaró formalmente en huelga el jueves 13 de julio. Ese mismo día tuvo lugar la premiere de Oppenheimer en Londres y, aunque los protagonistas acudieron al evento, que adelantó su horario para que al menos los actores posaran en la alfombra roja, se marcharon antes de lo esperado en solidaridad con el paro.

Según Variety, el elenco estuvo en la alfombra roja durante casi una hora antes de terminar alrededor de las 18:00 horas para hacerse fotos de grupo. Rami Malek se perdió la alfombra roja por el tráfico, pero llegó a tiempo para las fotos.

Durante su paso por la alfombra roja, antes de que el paro se hiciera oficial por la directiva de SAG, varios actores hablaron sobre su apoyo a la huelga. "Queríamos venir y hablar de la película porque estamos muy orgullosos, hemos trabajado duro y todo estaba organizado, así que dijimos 'hagámoslo'. Pero cuando se haga oficial la huelga, nos iremos a casa", confesó Matt Damon a Deadline.

#Oppenheimer star Matt Damon on SAG-AFTRA going on strike: “If our leadership is saying that the deal isn’t fair, then we gotta hold strong until we get a deal that’s fair for working actors. It’s the difference between having healthcare and not for a lot of actors, and we gotta… pic.twitter.com/wPjEKn9iSe