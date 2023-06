Christopher Nolan explica el final de Origen (Inception)

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Más de 13 años después de su estreno, el ambiguo e interpretable final de Origen (Inception) sigue rondando las cabezas de los espectadores, que buscan una respuesta definitiva a la eterna pregunta de si realmente Cobb estaba soñando o no. El personaje de Leonardo DiCaprio deja rodando su tótem, una peonza, y cuando parece que va a desestabilizarse... la pantalla se va a negro poniendo fin a a la trama del onírico thriller. El propio Christopher Nolan ha querido aclarar las dudas acerca de este misterioso y polémico desenlace que sigue dando que hablar.

En una entrevista concedida a Wired con motivo del estreno de su próxima película, Oppenheimer, que llega a los cines el próximo 20 de julio, el cineasta ha arrojado luz acerca de lo que para él significa este final. Aunque no ha revelado si Cobb estaba soñando o realmente consiguió reencontrarse con sus hijos, Nolan sí ha querido dejar claro que eso no es lo más importante en el tortuoso y onírico viaje que experimenta el protagonista.

"El final de Inception es exactamente eso. Hay una visión nihilista de ese final, ¿verdad? Pero también él ha seguido adelante y está con sus hijos. La ambigüedad no es emocional. Es una ambigüedad intelectual para el público", explica Nolan acerca del desconcertante desenlace.

Para el director, la importancia de la escena no reside en si Dom Cobb está soñando o no, sino en que ha conseguido finalmente su objetivo y ha vuelto a ser feliz tras una vida llena de tragedias. Si realmente toda esa euforia es un sueño y no ha logrado reencontrarse con sus hijos tras todos sus esfuerzos, ya depende de lo que quiera pensar cada espectador. Ambas visiones, la nihilista y la optimista, son válidas para el realizador.

MICHAEL CAINE ZANJÓ LA POLÉMICA DEL FINAL

La leyenda Michael Caine, que interpreta a Miles, mentor, maestro y suegro de Cobb en Origen, declaró hace varios años que Nolan le dio la clave para entender cuándo el protagonista estaba soñando o no.

"Cuando recibí el guion de Origen me quedé un poco desconcertado y le dije a Nolan: 'No entiendo dónde está el sueño'. Dije: '¿Cuándo es el sueño y cuándo es la realidad?' [Nolan] dijo: 'Bueno, cuando estás tú en la escena es la realidad'. Así que entiéndelo: si estoy es la realidad, sino es un sueño", aseguró el veterano actor británico en declaraciones recogidas por The Independent en 2018.

En otra entrevista con la BBC, Caine remarcó que, según su parecer, la escena de la peonza es real porque él aparece en ella, por lo tanto Cobb no está soñando. "En la escena de la peonza que deja al final, que es cuando yo aparezco de nuevo... Si yo estoy allí es real, porque nunca he estado en el sueño. Yo soy el tipo que inventó lo de los sueños", afirmó hace años el veterano actor en una entrevista con la cadena pública británica.

El propio Nolan, tras el estreno de la película en 2010, aseguró que lo importante no era si la peonza giraba de forma perpetua o caía, lo fundamental es que el propio Cobb dejaba de mirarla. Es decir, que lo más importante es que estaba junto a su familia, algo parecido a lo que ha declarado recientemente el cineasta.