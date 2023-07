Piden cancelar Oppenheimer por la diferencia de edad de su pareja protagonista: "¿Por qué siguen haciendo esto?"

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Oppenheimer llegará a los cines el próximo 20 de julio. Una fecha muy señalada en el calendario de estrenos, puesto que la nueva cinta de Christopher Nolan tendrá que hacer frente a Barbie, otra de las grandes películas del verano. Sin embargo, el filme de Christopher Nolan también se ha encontrado con un obstáculo más en redes sociales.

Muchos seguidores han apuntado a un hecho de la película: la diferencia de edad entre Cillian Muprgy y Florence Pugh, los protagonistas de la película. El actor de Peaky Blinders que da vida a Robert Oppenheimer -padre de la bomba atómica- tiene 47 años, mientras que la actriz de Midsommar y Viuda Negra que interpreta a la psiquiatra Jean Tatlock, solo tiene 27.

Esta diferencia de 20 años supone un nuevo caso en el que en una película el hombre es mucho mayor que la mujer que interpreta a su interés romántico, algo que se ha criticado en los últimos años gracias al movimiento Me Too. En Oppenheimer es especialmente llamativo puesto que la edad real entre los personajes debería de ser la mitad, 10 años. Por ello, las redes sociales han iniciado un movimiento de cancelación contra la película.

"No quiero ser ese tipo de persona, pero hay una diferencia de 20 años entre Cillian Murphy y Florence Pugh. ¿Por qué Hollywood sigue haciendo esto?", cuestiona enfadada una usuaria de Twitter. "Cuando esté sentada en el cine viendo Oppenheimer negaré con la cabeza en las escenas de sexo de Florence Pugh y Cillian Murphy para que todos sepan que no estoy de acuerdo con las relaciones con diferencia de edad", indica otra.

Not to be that person, but there's a 20 year difference between Cillian Murphy and Florence Pugh. Why does Hollywood keep doing this? 🫠 https://t.co/O5TBf0M55A — Gina G - WGA on Strike! (@ginagemeni) July 8, 2023

sitting in the oppenheimer theater shaking my head at the florence pugh cillian murphy sex scenes to let everyone know i don’t agree w age gap relationships — zaina (@jemshilo) July 10, 2023

"Fue una diferencia de edad de 10 años. Y seguramente solo los hombres pueden engañarse pensando que Cillian Murphy no parece mucho mayor que Florence Pugh", expone una tercera. "Bueno, al menos la diferencia de edad en pantalla entre Cillian Murphy y Florence Pugh es precisa respecto a las personas reales. Eso lo hace mejor. Lo siento, ¿dije mejor? Quise decir igualmente asqueroso", señala uno más.

It was a 10 year age gap. And surely only men can fool themselves into thinking Cillian Murphy doesn’t look wildly older than Florence Pugh. — northangarbelfry (@adastra117) July 9, 2023

Sin embargo, también hay quienes han querido contestar a estas críticas, ya sea con sorna o con razonamientos más serios. "Si te quejas de la diferencia de edad entre Cillian Murphy y Florence Pugh, en realidad eres una mierda con las mujeres. Pugh es una actriz de 27 años que es una maestra absoluta en su oficio y la estás relegando a una niña porque apestas y eres un robot con el cerebro lavado", sugiere @garrett_emery, evidenciando que la intérprete sabe perfectamente lo que hace.

If you're griping about the age gap between Cillian Murphy and Florence Pugh then you are in fact shitty to women.



Pugh is a 27 year old actress who is an absolute master of her craft and you're relegating her to a child because you suck & are a brainwashed robot.#Oppenheimer — Garrett Emery (@garrett_emery) July 10, 2023

"Si me hubieran dicho que entre Barbie y Oppenheimer, una iniciaría un debate en internet sobre las diferencias de edad en la pantalla y la otra conduciría a una controversia internacional arraigada en la geopolítica asiática de la década de 1940, nunca ni en un millón de años hubiera adivinado cuál produciría cual", se ríe un usuario. "Se está cancelando a Oppenheimer por la diferencia de edad en su relación y solo por eso", comenta otro en referencia al verdadero Robert Oppenheimer.

If you’d told me that between Barbie and Oppenheimer, one would start online discourse about on-screen age gaps and the other would lead to international controversy rooted in 1940s Asian geopolitics, never in a million years would have I guessed which one would yield which. — Siddhant Adlakha (@SiddhantAdlakha) July 9, 2023

Canceling Oppenheimer for his age gap relationship and only that — summertime radness ❤️‍🔥 (@granitelefty) July 9, 2023

"Oh cielos, para las personas que piensan que la diferencia de edad es lo más controvertido de Robert Oppenheimer, tengo noticias para vosotros", manifiesta @bradwhipple sobre la invención de la bomba atómica. "Puedo perdonar a Robert Oppenheimer por inventar armas nucleares, pero se ha pasado de la raya en la problemática diferencia de edad con su novia", continúa otra en esa misma línea sarcástica.

oh boy, for the folks who think an age gap is the most controversial thing about robert oppenheimer, do i have some news for you — Braddington (@bradwhipple) July 9, 2023