Así es Oppenheimer: La "aterradora", "compleja" y "más impresionante película de Nolan" con un "sublime" Cillian Murphy

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Christopher Nolan volverá a la gran pantalla con Oppenheimer, que se lanzará el próximo 20 de julio. Como ocurre con todas las películas del realizador, existe mucha expectación en torno al filme, y parece que las primeras críticas apuntan a que los espectadores quedarán satisfechos.

Universal Pictures organizó la premiere mundial de la cinta en París y algunos expertos ya han podido verla. El crítico Kenneth Turan afirmó en Los Angeles Times que Oppenheimer es "posiblemente el trabajo más impresionante de Nolan hasta la fecha por la forma en que combina su reconocida maestría visual con una de las inmersiones más profundas de un personaje en el cine estadounidense reciente".

"Oppenheimer me dejó impresionado: un estudio de personajes a gran escala, con una interpretación sublime de Cillian Murphy. Un drama histórico épico, pero con la sensibilidad distintiva de Nolan: la tensión, la estructura, el sentido de la escala, el diseño de sonido sorprendente, las imágenes sobresalientes", tuiteó Matt Maytum, editor adjunto de Total Film.

"Oppenheimer de Christopher Nolan es realmente un logro espectacular, en su adaptación veraz y concisa, narración ingeniosa y actuaciones matizadas de Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon y muchos, muchos otros involucrados, algunos de ellos solo para una escena", valoró Lindsey Bahr, periodista de Associated Press.

"Totalmente absorto con Oppenheimer, una película densa, sonora y tensa, en parte sobre la bomba, pero sobre todo sobre lo condenados que estamos. Murphy es bueno, pero el apoyo es fundamental: Damon, Downey Jr. y Ehrenreich. Una película audaz, innovadora y compleja para desconcertar a su audiencia", comentó Jonathan Dean de The Sunday Times.

"Oppenheimer es increíble. La palabra que sigue viniendo a mi mente es aterradora. Un drama histórico intrincado, increíblemente detallado y de ritmo implacable que crece y crece y crece hasta que Nolan golpea el martillo de la manera más asombrosa y devastadora", expuso Bilge Ebiri de Vulture.

"Oppenheimer es mi película del año. Christopher Nolan hace volar tres horas de forma deslumbrante. Cillian Murphy y Robert Downey Jr. están increíblemente fuertes. La historia es escalofriante en el sentido trágico de la falta de humanidad de la Segunda Guerra Mundial y a niveles humanos íntimos. Impresionante y aterradora", subrayó el podcaster Brandon Davis.

"Oppenheimer de Christopher Nolan es increíble. Vale la pena hablar de todos los aspectos de la película, desde las brillantes actuaciones hasta el increíble trabajo detrás de cámara de Hoyte van Hoytema y la forma en que Nolan cuenta la historia. Las tres horas vuelan. Vedla en IMAX en 70mm si podéis", recomendó Steven Weintraub de Collier.

Oppenheimer está basada en Prometeo americano, libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin sobre la creación de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos del físico teórico y líder del Proyecto Manhattan, J. Robert Oppenheimer. Además de los mencionados actores, completan el elenco Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett y Rami Malek, entre otros.

Cabe destacar que Bird, uno de los autores del libro, también ha quedado satisfecho con la adaptación de Nolan. "Estoy, en este momento, aturdido y recuperándome emocionalmente de haberla visto. Creo que va a ser un logro artístico impresionante, y tengo la esperanza de que en realidad dé pie a un debate nacional e incluso mundial de los temas sobre los que Oppenheimer estaba desesperado por hablar, sobre cómo vivir en la era atómica, cómo vivir con la bomba y sobre el macartismo: qué significa ser un patriota y cuál es el papel de un científico en una sociedad empapada de tecnología y ciencia", declaró.