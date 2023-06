Más de 300 actores de Hollywood exigen a su sindicato firmeza ante los estudios y apuestan por ir a la huelga

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

A la huelga de guionistas que desde el pasado 2 de mayo afecta a toda la industria hollywoodiense está a punto de sumarse un nuevo paro, en este caso protagonizado por los actores. El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) aprobó el pasado 5 de junio ir a la huelga a partir del 30 de junio si sus negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) fracasan. Ahora que la fecha límitie se acerca, más de 300 actores, entre ellos nombres punteros en la industria como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Brendan Fraser, Glenn Close, Ben Stiller o Eva Longoria, han firmado un manifiesto apoyando el paro y pidiendo a los líderes del sindicato que se mantengan firmes en las negociaciones.

Según recoge Deadline, los intérpretes han enviado una carta a los líderes del Sindicato SAG-AFTRA en una clara llamada de atención para que no desistan en las negociaciones con los estudios y no rebajen sus exigencias. En el escrito las estrellas de Hollywood afirman que, aunque no es lo deseable, están totalmente dispuestos a ponerse en huelga si la situación no se resuelve y a asumir sus consecuencias.

"Una huelga trae dificultades increíbles para todo el mundo, y nadie quiere eso. Pero estamos preparados para ponernos en huelga si es necesario. Y nos preocupa la idea de que los miembros de SAG-AFTRA puedan estar dispuestos a hacer sacrificios que el liderazgo no hace", exponen en el manifiesto, instando a los dirigentes de su sindicato a ejercer más presión sobre las productoras y estudios.

Entre los intérpretes que han firmado la carta se encuentran nombres de la talla de Meryl Streep, Olivia Cooke, Brendan Fraser, Rami Malek, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon, Alison Brie, Glenn Close, Eva Longoria, Bob Odenkirk, Mark Ruffalo, Ben Stiller, Elliot Page, Neve Campbell, Sarah Polley, Jordana Brewster, Ariana DeBose, o Patton Oswalt, entre otros muchos. El actual contrato del gremio termina el próximo 30 de junio, y si no se llega a un acuerdo con los estudios, los actores comenzarán una huelga que paralizará aún más toda la industria.

Hace unos días, los líderes del SAG-AFTRA les dijeron a sus miembros que las negociaciones están siendo muy productivas y que se consideran bastante optimistas de cara a que se pueda llegar a un trato justo. "Este no es un momento para andarnos con medias tintas y no es exagerado decir que los ojos de la historia están puestos en todos nosotros. Les pedimos que presionen para luchar por todos los cambios que necesitamos y la protección que merecemos", indica el escrito.

"Si no están dispuestos a llegar hasta ese punto, les pedimos que usen el poder que les otorgamos nosotros, los miembros del sindicato, y se unan al Sindicato de Guionistas en los piquetes. Para nuestra unión y su futuro, este es nuestro momento" añaden los actores que piden mano dura a los líderes del sindicato y están completamente dispuestos a unirse a las protestas de sus compañeros escritores.

Entre las peticiones que reclama el SAG-AFTRA se encuentra un ajuste de los salarios debido a la inflación, así como llegar a un acuerdo para realizar series más cortas que les permitan embarcarse en más proyectos. Por otro lado, reclaman mayor protección frente a los posibles usos de la Inteligencia Artificial, y también una revisión al modelo de los castings virtuales, que desde la pandemia de COVID-19 se han convertido en habituales.