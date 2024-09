Un veterano de Marvel dirigirá Spider-Man 4 con Tom Holland

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Desde que Jon Watts, que dirigió las tres películas del Spider-Man de Tom Holland, anunció no estaría al frente de la cuarta entrega de las aventuras del trepamuros, muchos han sido los nombres que se han barajado a lo largo de los meses para capitanear el nuevo filme. Y finalmente parece que la cinta de Sony Pictures y Marvel Studios ha encontrado a su director en un viejo conocido, Destin Daniel Cretton.

Según informa The Hollywood Reporter, Cretton estaría en conversaciones para dirigir Spider-Man 4, pero ni Marvel ni Sony lo han confirmado aún. El cineasta ya estuvo al frente de otra producción de La Casa de las Ideas, la cinta protagonizada por Simu Liu, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos e iba a dirigir la secuela, que por el momento no parece que esta vaya a materializarse.

Además, Cretton ha dirigido algunos capítulos de Wonder Man, serie de Marvel Studios protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II que sigue a un actor de Hollywood que se convierte en superhéroe y que se encuentra actualmente en posproducción. El cineasta también fue elegido para dirigir Avengers: The Kang Dinasty, antes de su cambio de título y rumbo cuando Jonathan Majors aún iba a ser el villano principal de la franquicia hasta de que fuera condenado por violencia de género y Marvel rompiera su contrato.

Si finalmente las negociaciones llegan a buen puerto y cierra su fichaje por Spider-Man 4, Cretton estaría ante un gran reto a pesar de su experiencia en Marvel, ya que la anterior entrega del héroe arácnido dejaba el listón muy alto.

De hecho, recientemente Watts reveló el motivo por el que no estaría al frente de la cinta, explicando que, en su opinión, tras juntar en la gran pantalla a los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Holland en Spider-Man: No Way Home la saga ya había tocado techo. "Fue un momento muy concreto, y la reacción a esa película fue increíble. Nunca va a volver a ser así, nunca más", reflexionó el cineasta.

Por otro lado, Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de las anteriores entregas del Spider-Man de Holland ya trabajan en el guion de la nueva cinta. También el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige aseguraba en una entrevista concedida a io9 que tanto él como Amy Pascal estaban trabajando en el proyecto y esperaban recibir un borrador pronto. Ya que la película se estrenará en julio de 2026, entre las dos próximas entregas de Vengadores, Doomsday y Secret Wars, el inicio de su producción está cada vez más cercano.